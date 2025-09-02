Croata u Zagrebu ipak ide na Vasu! ‘Sad moram vratiti kile’

Prvak lake kategorije FNC-a Francisco Barrio Croata (36) trebao je braniti pojas pred domaćom publikom u zagrebačkoj Areni na FNC 24 borilačkom spektaklu u subotu, 6. rujna, ali njegov se protivnik i jedan od najboljih europskih boraca lake kategorije Lom-Ali Eskiev (33) ozlijedio na posljednjem sparingu prije meča i povukao iz borbe. No Croata neće ostati bez meča, već će ući u kavez protiv dugogodišnjeg rivala, a okršaj je to koji se dugo zazivao.

I to ne samo zbog toga što je s druge strane Vaso Bakočević Psycho (36), već i zato što će se meč održati po extreme boxing pravilima, odnosno nosit će MMA rukavice sa zadebljanjem i boksati u kavezu. Crnogorski borac trebao je boksati golim šakama prošloga vikenda u Budvi na BKFC-u, čiji je vlasnik Conor McGregor, ali njegov je meč otkazan zbog nevremena. No sve se "poklopilo" pa će sad boksati protiv argentinsko-hrvatskog borca u meču koji su "dogovorili" još na eventu u Beogradu.

- Ovo mi je prvi meč u kojem moram vraćati kile u posljednjem tjednu, a ne mučiti se i skidati ih. Žao mi je što je otpao meč za titulu, ali sad idem nokautirati Vasu. Bit će mi prvi kojega ću nokautirati - kroz šalu nam je poručio Croata.

Meč će se održati u catchweightu do 80 kilograma.