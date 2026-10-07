Marc Cucurella na društvenim mrežama napisao samo tri riječi

Marc Cucurella (28) ponovno se našao u središtu nogometne polemike, ovaj put nakon pobjede Španjolske nad Hrvatskom 2-1 na Poljudu. Njegov duel s Ivanom Perišićem završio je drugim žutim kartonom za hrvatskog reprezentativca, a reakcija španjolskog braniča podigla je puno prašine.

Hrvatska je povela Perišićevim golom u 17. minuti, no gosti su u nastavku preokrenuli nakon dva gola Mikela Merina. Između njih dogodila se sporna situacija iz 79. minute, nakon koje su "vatreni" završnicu morali odigrati s igračem manje.

Cucurella je ušao ispred Perišića, nakon kontakta završio na travnjaku, a belgijski sudac Erik Lambrechts hrvatskom je nogometašu pokazao drugi žuti karton. Posebnu pozornost privukao je trenutak u kojem je sucu crveni karton ispao na travu, a upravo mu ga je Španjolac podignuo i vratio.

Putem svog Instagram profila Cucurella je podijelio galeriju fotografija s reprezentativnih susreta, izdvojivši pritom trenutak zabilježen u dvoboju s hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem, uz kratak i jasan opis: "Četiri od četiri"