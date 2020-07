No ono \u0161to je svima upalo u oko je to \u0161to su Realovi lije\u010dnici pomagali Manzanu, a to je odmah bilo dovoljno za Barcelonine navija\u010de da krenu s podbadanjima.

- Zidane je razo\u010daran nakon \u0161to je doznao da je njegov najbolji igra\u010d ozlije\u0111en.

Real je u nastavku sezone nakon korone u nekoliko utakmica imao penal koji im je na kraju donio i pobjedu, a to je bilo dovoljno Gerardu Piqueu koji je nekoliko puta izjavio kako suci i VAR poma\u017eu Realu. I ovaj put su zabili iz penala kojeg je realizirao Benzema, ali tu je bilo sve \u010disto. No, i tu \u0107ete prona\u0107i komentare 'odradio je svoj posao pa iza\u0161ao iz igre'.

Pomagali suci ili ne, Barca je sama kriva za prednost koju je prosula. U nastavku prvenstva nakon korone Real je skupio svih osam pobjeda, a Katalonci pet pobjeda i tri remija. E ti kiksevi \u0107e ih na kraju i ko\u0161tati naslova...