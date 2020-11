Čudesan izum spasio Grosjeana da ne završi kao Lauda ili Senna

Prva smrt u Formuli 1 dogodila se 1952. godine, kada se Britancu Cameronu Earlu na testnoj vožnji preokrenuo bolid, te je ubrzo preminuo od frakture lubanje...

<p><strong>Romain Grosjean</strong> dugo će pamtiti Veliku nagradu Bahreina, francuskom vozaču danas je "drugi rođendan". Već u prvom krugu, na drugom zavoju utrke, Grosjean je doživio težak sudar, zabio se u zaštitnu ogradu, prepolovio mu se, potom i zapalio bolid. Srećom, Grosjean je doživio tek lakše ozljede (opekline po rukama i gležnjevima), sve je moglo proći puno gore.</p><p>Dapače, da se ovakva nesreća dogodila prije 20-ak godina, tko zna što bi se dogodilo s francuskim vozačem. Formula 1 strašno je napredovala posljednjih godina po pitanju sigurnosti vozača, iako je to i dalje prilično riskantan sport. No, u današnje vrijeme više nema (barem ne toliko) kobnih tragedija, ne onakvih kakve su doživjeli Niki Lauda, Ayrton Senna i drugi vozači Formule 1.</p><p>U povijesti Formule 1 bilo je puno nesreća, a prva smrt dogodila se još 1952. godine, kada se Britancu Cameronu Earlu na testnoj vožnji preokrenuo bolid, te je preminuo od frakture lubanje. Na samim utrkama prvi je poginuo Talijan Mario Alborghetti koji je 1955. godine u francuskom Pauu umjesto kočnica stiskao gas, pa se zabio u ogradu. I kako nije nosio kacigu, za tada neiskusnom 26-godišnjaku nije bilo spasa.</p><h2>Lauda izgorio u Ferrariju</h2><p>Među one najkobnije i najpoznatije nesreće u Formuli 1 spadaju one <strong>Nikija Laude i Ayrtona Senne.</strong> No, dok je legendarni Austrijanac preživio svoju nesreću iz Nürburgringa, brazilski virtuoz za volanom nije bio te sreće. Niki Lauda stradao je 1976. godine, u prilično čudnim uvjetima. Tada uz stazu Nürburgringa nije bilo vatrogasaca, utrka je kasnila zbog velikog pljuska, a Lauda je izgubio kontrolu nad bolidom, pa se zabio u zaštitnu ogradu brzinom 250 kilometara na sat.</p><p>Njegove je Ferrari bio uništen, brzo je i planuo, a vatra je zahvatila i Laudu koji je ostao zarobljen u smrskanom bolidu. Brett Lunger i Harald Ertl su se sudarili pokušavajući izbjeći slupani bolid. Izašli su iz svojih automobila, a zaustavili su se Guy Edwards i Jacques Laffite, svi su potrčali pomoći Laudi. Znali su da će na tako dugačkoj stazi službenim vozilima trebati vremena da stignu. Pokraj staze je bio zaštitar s aparatom za gašenje vatre, a svi zajedno uspjeli su izvući Laudu iz vozila.</p><p>Niki Lauda je s teškim ozljedama hitno prebačen na intenzivnu njegu u Sveučilišnu bolnicu u Mannheimu. Na glavi i po licu je zaradio opekline trećeg stupnja, otrovni plinovi kojih se nadisao oštetili su mu pluća. U bolnici mu je svećenik dao posljednje pomazanje, malo je tko očekivao da će preživjeti, pao je u komu. Ali, Lauda se čudesno oporavio i samo 42 dana kasnije ponovno je bio na stazi.</p><p>- Zašto sam se vratio na stazu? Morao sam pobijediti strah, strah od nesreće, strah od vožnje. Dapače, neko vrijeme nisam mogao ni spavati, jer bih se bojao da ću se probuditi u plamenu - ispričao je u jednom intervjuu britanskim medijima Lauda.</p><p>Preminuo je 20. svibnja 2019. u 71. godini.</p><h2>Kobna nesreća Senne</h2><p>Ayrton Senna je nastradao u svibnju 1994. godine. U sedmom krugu Velike nagrade San Marina u Imoli, 1. svibnja 1994. godine, zabio se u zid na legendarnom zavoju Tamburello s 310 km/h, a preminuo je nedugo nakon što su ga prevezli u bolnicu. Brazilcu su u rukavu pronašli austrijsku zastavicu kojom je pobjedu htio posvetiti Rolandu Ratzenbergeru, Austrijancu koji je u kvalifikacijama dan prije na istoj stazi poginuo kad se s 300 km/h zabio u zid.</p><p>Na njegovu sprovodu bilo je više od tri milijuna ljudi. Njegovo posljednje počivalište u Sao Paulu godišnje posjeti veći broj obožavatelja nego grobove JFK-a, Elvisa Presleya i Marilyn Monroe zajedno.</p><p>Danas je i u Formulu 1 stiglo drugačije vrijeme, danas se vozači Formule 1 mogu spasiti i u Halo, sigurnosni sustav koji je od 2018. godine dio Formule 1, koji (što je najvažnije) čuva glave samih vozača.</p><p>A baš je taj Halo sustav spasio Charlesa Leclerca u kolovozu 2018. godine na Velikoj nagradi Belgije. Tada su se na stazi sudarili Hülkenberg i Alonso čiji je bolid poletio zrakom, te udario gornji dio (zakačio ga po glavi) Leclercovog bolida. Izgledalo je jako ružno, mnogi su se zabrinuli za mladu zvijezdu Formule, ali sve je prošlo bez problema.</p><p>- Da, definitivno mi je Halo pomogao ovoga puta - poručio je poslije utrke Charles Leclerc, a tog su se dana u Halo zaljubili gotovo svi vozači Formule 1.</p><p>A taj Halo danas je uvelike pomogao i Romainu Grosjeanu, pa i Lanceu Strollu koji je također utrku u Bahreinu dočekao na "krovu". Tko zna kako bi sve izgledalo prije 20-ak (ili više) godina da su se u njega mogli pouzdati Lauda, Senna i drugi vozači...</p><p>- Nisam bio za Halo prije nekoliko godina, ali sad mislim da je to najbolja stvar koju su dodali u Formulu 1. Bez zoga sad ne bih ovdje mogao pričati s vama - priznao je Grosjean iz bahreinske bolnice.</p>