Čudesan uspjeh: Petorica naših igrala pod temperaturom! 'Kad je Duvnjak ušao u svlačionicu...'

Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRVATSKA - ISLAND 34-33 Tin Lučin briljirao s devet golova, vodio Hrvatsku do bronce protiv Islanda! Unatoč bolestima i protivničkoj atmosferi, naši heroji uspjeli. Čeka ih doček na Trgu bana Jelačića

Tin Lučin odigrao je utakmicu života i s devet golova vodio Hrvatsku do pobjede protiv Islanda 34-33 vrijednu brončane medalje na Europskom prvenstvu u Herningu. I to usprkos nevjerojatnim problemima nakon dvoboja s Njemačkom.

- Umorno, umorno. Nisam svjestan što se još dogodilo. Vodili smo cijelo drugo poluvrijeme, četiri, pet razlike, na kraju su nam se približili. Ali uspjeli smo, zasluženo smo pobijedili. Presretan sam, ali umoran - rekao je Lučin za RTL.

Domagoj Duvnjak, umirovljeni kapetan, otkrio je što se događalo uoči utakmice.

- Nije bitno koliko meni znači, nego njima ova medalja. Čestitam im od prvog do zadnjeg. Imali smo problema, petorica su bila pod temperaturom, a baš ste ih razvalili jedan razlike, haha. Nevjerojatan stres, pričali smo prije polufinala. Dobivaš utakmicu, dobivaš medalju i ideš kući pjevajući. Još jedan zalog za budućnost.

- Psihički je bilo iznimno teško, izbornik nas je smirio. Rekao je da se ništa neće dogoditi ako izgubimo. Moram spomenuti i Duleta koji je ušao u svlačionicu i rekao "Šta vam je, pa igrate za broncu! Uzet ćete broncu!". On nas je digao - kazao je Tin.

Lučin je govorio i o otvorenoj antihrvatskoj atmosferi u dvorani.

- S obzirom na kadar i ozljede, kako su nas podcijenili, ovo je veći uspjeh nego prošle godine. Tad smo igrali doma, s publikom koja nam je bila vjetar u leđa. Ovdje je bila cijela dvorana protiv nas i uspjeli smo osvojiti broncu. Koliko nas je to dizalo? Otišli su Karačić, Pešić, Duvnjak. Velik je uspjeh i bit ćemo toga svjesni tek za neko vrijeme.

Mirza Džomba prozvao je Lučina "Pistolero".

- Nadam se da se ne ljutiš. A moraš ga opaliti...

Lučin je govorio o snazi na hrvatskom desnom vanjskom.

- Veron Načinović (šest golova) je odigrao odlično u obrani i napadu, otvarao prostor bekovima i utrčavao. Nakon promašaja se digao, prijatelji smo od malena, drago mi je da smo skupa uzeli te dvije medalje. Nema ništa bez Riječana.

Slijedi doček u ponedjeljak od 16 sati na Trgu bana Jelačića uz Zaprešić boyse i Hrvatske ruže.

- Nitko od nas nije mogao ni sanjati da ćemo igrati polufinale, kamoli uzeti medalju. Morat će proći neko vrijeme da se smire dojmovi - zaključio je Lučin.

