Čudesna Petra Marčinko (16) za samo sat vremena i 16 minuta ostvarila je snove pobijedivši u finalu Australian Opena u Melborneu Belgijku Sofiju Costoulas s 7-5, 6-1. - Bio je ovo stvarno težak meč. Igranje na Rod Laver Areni je bilo sjajno iskustvo. Malo sam bila nervozna na početku jer ovo je stvarno velik stadion, a još je ovo bilo i moje prvo Grand Slam finale. No, zadržala sam mirnoću u ključnim trenucima. Igra je bila na razini cijelo vrijeme, nisam imala velike padove. Velika je stvar za mene imati ovaj trofej, osvojiti Grand Slam - kazala je Petra nakon pobjede nakon čega je dodala: - Sada se osjećam sjajno i samouvjereno. Stvarno sam uzbuđena jer me zanima kako će to izgledati na profesionalnoj razini, što ću igrati ove godine, ali i da vidim kako će to ići na jačim ITF turnirima, a možda i nekim WTA. Zagrepčanka je od malih nogu pokazivala veliki potencijal, a u jednom od intervjua rekla je kako je sve počelo iz zabave. - Tata me upisao jer morala sam krenuti s nekim sportom. Kasnije više nisam poželjela ništa drugo iako sam u vrtiću htjela na ples, ali bolje da nisam, ha ha - kazala je Marčinko. Petra je bila najbolja tenisačica Europe do 14 godina, pobjeđivala je protivnice koje su starije i četiri godine od nje, a prošle sezone senzacionalno je na Ladies Openu u Zagrebu pobijedila bivšu TOP 50 tenisačicu Kurumi Naru. Marčinko je četvrta Hrvatica, nakon Mirjane Lučić, Jelene Kostanić i Ane Konjuh, koja je osvojila juniorski Australian Open. Prije malo više od mjesec dana u singlu i parovima osvojila je prestižni Orange Bowl, jedan od najcjenjenijih turnira na svijetu u kategoriji do 18 godina. Posljednja naša slavodobitnica na tome prestižnom turniru bila je Ana Konjuh 2012. godine. Upravo joj je ona i uzor. - Osvojiti ovako važan turnir i biti prva na svijetu, jako puno znači. Ovo mi je najveći uspjeh do sada. Ana mi je jedan od uzora. Čujem priče o njoj i to mi je uvijek neki put kroz karijeru - kazala je Marčinko za HRT.