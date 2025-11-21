Čudesna Petra za 24sata: Zlato je za moj Vukovar. Sad držimo palčeve za sestru Klaru...

Moja mama Tanja je iz Vukovara i, da nije bilo rata, vjerojatno bi danas moja obitelj živjela u Vukovaru. Zbog toga mi je ova medalja važnija nego sve prethodne. Mama je pobjegla iz grada autom kroz kukuruze, a ja danas ponosno nosim hrvatsku zastavu sa zlatom oko vrata. I inače 'Lijepa naša' na pobjedničkom postolju u meni budi poseban osjećaj, ali ove godine nosi posebnu težinu jer je mogu posvetiti svim žrtvama Domovinskog rata.

