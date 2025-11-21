Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVA EUROPSKA PRVAKINJA PLUS+

Čudesna Petra za 24sata: Zlato je za moj Vukovar. Sad držimo palčeve za sestru Klaru...

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Čudesna Petra za 24sata: Zlato je za moj Vukovar. Sad držimo palčeve za sestru Klaru...
Foto: Hrvatski taekwondo savez

Majka je autom kroz kukuruze pobjegla iz Vukovara. Od nas sedmero djece u obitelji šest je u taekwondou, kaže Petra Uglešić, članica splitskog TKD kluba Marjan

Moja mama Tanja je iz Vukovara i, da nije bilo rata, vjerojatno bi danas moja obitelj živjela u Vukovaru. Zbog toga mi je ova medalja važnija nego sve prethodne. Mama je pobjegla iz grada autom kroz kukuruze, a ja danas ponosno nosim hrvatsku zastavu sa zlatom oko vrata. I inače 'Lijepa naša' na pobjedničkom postolju u meni budi poseban osjećaj, ali ove godine nosi posebnu težinu jer je mogu posvetiti svim žrtvama Domovinskog rata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...
NEKRETNINE HRVATSKIH NOGOMETAŠA

FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...

Šime Vrsaljko zajedno je s rođakom Andrejem preuzeo upravljanje luksuznog kompleksa Maškovića han u Vrani u Zadarskoj županiji i pridružio se popisu sadašnjih i bivših reprezentativaca s luksuznim nekretninama u Hrvatskoj i okolici...
Bivša odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Nisu silikoni, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

Bivša odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Nisu silikoni, prave su'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025