Sprema se fešta na Maksimiru!? Boysi žele dočekati dinamovce

Nogometaši Dinama ostvarili su impresivnu pobjedu u 26. kolu Hrvatske nogometne lige. ''Modri'' su dominantno slavili protiv svojeg najvećeg rivala, Hajduka, koji je izgubio s 3-1 pred nešto više od 31.000 navijača na Poljudu. Na gostovanje u Split doputovalo je oko 1800 navijača zagrebačkog kluba, a čini se kako Bad Blue Boysi planiraju feštu u Zagrebu nakon pobjede.

Naime, navijači Dinama su kroz nekoliko navijačkih kanala pozvali na 'akciju' i doček na Maksimiru. Dinamovci su se iz Splita vraćali zrakoplovom, a oko stadiona bi mogli biti između 21.30 i 21.45 sati. Stranica 'talkdinamo' tim je povodom napisala...

- Tko želi i tko može. Igrači slijeću oko 21 sat, a kod stadiona bi trebali biti između 21:30 i 21:45. Zaslužili su, apsolutno! Otići na Poljud, pobijediti, plus deset, ne događa se svaki dan.

Zagreb: Navijači na Maksimiru priredili doček igračima Dinama nakon pobjede u Rijeci i osvajanja duple krune | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

I dalje se pamte scene s dočeka pod zapadnom maksimirskom tribinom iz svibnja 2024. godine, kada je par tisuća navijača Dinama dočekalo plave junake nakon velike pobjede protiv Rijeke kojom su ''modri'' osigurali dvostruku krunu.