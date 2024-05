Čudesna priča Realovog junaka: Tražio link utakmice 'kraljeva' pa ih sad odveo u veliko finale

Podsjeća na dio priče o srpskom košarkašu Nikoli Jokiću kad je na društvenim mrežama upitao 'oće neko na basket', a sad je u fokusu španjolski napadač Joselu (34) koji je prije 12 godina nosio dres Real Madrid Castille, odnosno rezervne momčadi 'kraljeva' te je samo želio negdje pogledati prvu momčad i za to zatražio poveznicu na ilegalni prijenos. A u srijedu im je na Santiago Bernabeuu donio prolaz u finale Lige prvaka s dva gola u pobjedi protiv Bayern Münchena (2-1).

Champions League - Semi Final - Second Leg - Real Madrid v Bayern Munich | Foto: Violeta Santos Moura

On nije klasična Realova priča, nije igrač u 'galactico' stilu te je došao u Madrid - na posudbu iz drugoligaša! 'Kraljevi' su dali pola milijuna eura Espanyolu kako bi se mogli osloniti na nekoga tko će ući s klupe. Sve je to bilo u glavi čudesnog Carla Ancelottija koji je upravo to htio od Joselua kad ga je dovodio, stvaranje dodatnog efekta po ulasku s klupe. Na Santiago Bernabeu stigao je kao treći strijelac prvenstva s 16 golova, ispred njega su bili Benzema (19) i Lewandowski (23), a klub mu je ispao u drugu ligu.

- On je živa opasnost u protivničkih 16 metara, odlično igra glavom i s leđima okrenut prema golu. Nemamo takvih igrača koji će kvalitetno pokriti suparničku polovicu i zabijati golove - govorio je svojevremeno Ancelotti.

Više su mu puta kroz sezonu navijači Reala zamjerali neke predstave, ali sve im je vratio u samo deset minuta. Toliko je bilo potrebno da zabije prvi gol za izjednačenje, a tri minute kasnije je pogodio za erupciju oduševljenja. Donio je ogroman utjecaj s klupe, a tek bi pred njim mogla biti kruna karijere na Wembleyju...