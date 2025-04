Čudesna Virovitičanka: Imam 67 kila, a dignem 200! Muškarci traže da s njima obaram ruke

Matea Bumba (25) ima tek 67 kilograma, ali na posljednjem je međunarodnom natjecanju u powerliftingu u Vinkovcima oborila sve rekorde svoje kategorije. U "mrtvom dizanju" podigla je 200 kg i oborila vlastiti rekord, u bench pressu podigla je 93 kg, u čučnju nevjerojatnih 160 kg. Oborila je i svoj ukupni rekord za sve kategorije koji sada iznosi 453 kg.

Djevojka iz Vladimirovca, članica Powerlifting kluba Virovitica, aktualna je državna prvakinja u svim disciplinama. Zanimljivo je da se ovim sportom bavi tek četiri godine, a već je dosegla vrhunce.

Virovitica: Matea Bumba, državna prvakinja u powerliftingu | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Počela sam se baviti fitnesom u srednjoj školi tek toliko, da budem fit. Uvijek sam bila mršava, zvali su me 'mala', i to me je baš frustriralo. Valjda zbog tih kompleksa sam htjela imati mišiće. Željela sam se ojačati i time sama sebi pokazati da mogu sve što drugi misle da ne mogu. Utezi su me privlačili, dizala sam bench, ali sam se uvijek nekako bojala velikih kilaža. A onda sam u virovitičkoj teretani upoznala Kristinu Horvat iz Suhopolja, članicu virovitičkog Power lifting kluba i državnu prvakinju, koja je do prije dvije godine obarala sve rekorde u power liftingu. Ona je godinama bila najjača u tom sportu - kaže nam Matea.

Kristina ju je i motivirala da se ozbiljnije posveti ovome sportu.

- Gledala sam powerlifting na internetu. Svi imaju predrasude prema njemu, da je opasan, da uništava zglobove, da nije za žene.. Ali to ništa nije tako. Znamo da je taj sport specifičan za muškarce, ali je baš fora vidjeti ženu dok diže 200 kilograma. Kristina mi je dala mi je mnoštvo savjeta i počela me trenirati. To je bilo 2020. godine. Vidio me je i trener koji je vjerovao u mene i kada ja nisam. Bilo je dobro što nisam krenula od nule nego sam već imala potencijal. Brzo sam se dovela u kondiciju za natjecanja - kaže Matea koja dodaje kako joj je trebalo vremena da nauči sve tehnike. Uzalud snaga, ako tehnika ne valja.

Virovitica: Matea Bumba, državna prvakinja u powerliftingu | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U početku su, kao u svakom sportu, upale i bolovi bili neizbježni.

- Imaš 21 godinu i ne možeš ustati iz kreveta. Pitaš sam sebe treba li ti to. Imala sam neke male ozljede, bolove u ramenu, kad vlakna mišića popucaju ne mogu trenirati po mjesec dana. Naravno, zaštita je bitna u ovom sportu – steznici za koljena, steznici za ručne zglobove, pojas oko struka koji čuva leđa, spriječava bruh, daje stabilnost kralježnici, ali prvo ga treba znati koristiti. I, da, tenisice, koje su posebne za dizače, veoma lagane i mekane, posebno su tenisice za čučanj, a posebno za mrtvo dizanje - rekla je Matea koja sama kupuje opremu i plaća kotizaciju za natjecanja.

Virovitica: Matea Bumba, državna prvakinja u powerliftingu | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Sport je jako skup, a mora se pobrinuti i za prehranu te suplemente.

- Prehrana u našem sportu nije toliko važna u smislu neke restrikcije jer zapravo mi možemo i trebamo sve jesti; zdravo, raznovrsno, čak i puno, jer se na treningu potroši jako puno kalorija. Moraš koristiti suplemente kao što su magnezij, proteini, kreatin, omega 3, sve što čuva mišiće.

Bumba se natječe već četiri godine. Prvo joj je prvenstvo bilo u Pitomači. Bila je zadnja, ali to ju nije pokolebalo. Bila je oduševljena što je upoznala mnoštvo jakih cura s kojima je ostvarila dugotrajna prijateljstva. Dva puta je bila i na europskim natjecanjima u inozemstvu gdje je otkrila da je konkurencija iznimno jaka.

Virovitica: Matea Bumba, državna prvakinja u powerliftingu | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Nevjerojatno je da se svake godine u ovom sportu stalno pojavljuju sve jači i jači natjecatelji. Da znate samo kakve borbe vodimo u glavi prije dizanja utega. Nisi siguran, znaš da se možeš ozlijediti zbog samo jednog krivog poteza. Sve vas to ojača, mentalno i fizički. Najbitnije je pobijediti strah od tog utega, vrlo često se događa da padnemo u nesvijest nakon što ga podignemo. To je zbog udara adrenalina - otkriva nam Matea koja trenira četiri puta tjedno po dva i pol sata.

Tek dvadesetak djevojaka se u Hrvatskoj aktivno bavi ovim sportom, a Matea radi i u teretani kao trenerica rekreativcima. Virovitičani već znaju da će je vidjeti u teretani i da će, u većini slučajeva, dizati više nego većina muškaraca koji treniraju. To, dakako, nekima vrijeđa ego pa ju pokušavaju isprovocirati kojekakvim izazovima, primjerice, traže da s njima 'obara ruke'.

- To su gluposti. Naravno da na to ne pristajem. To što dižem velike težine ne znači da mogu podići balvan ili onesvještenog čovjeka, primjerice - dodaje Bumba i kaže kako su joj se roditelji u početku čudili što je izabrala tako težak sport, a sada su joj velika podrška. Tata je plakao kada je vidio da je podigla 200 kilograma.

Ruši rekorde, već je odavno ispunila ciljeve, ali ne namjerava još odustati od 'utega'. Planira se tim sportom baviti dokle god joj tijelo to dopusti.