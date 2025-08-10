Ozlijedila sam se tri tjedna uoči natjecanja. Prva četiri bacanja bila su loša, a onda sam pomislila: 'Ovaj put ću dati sve od sebe'. Bacila sam koplje kao da će to biti državni rekord, na kraju je bilo dovoljno za zlato, kaže Vita Barbić
Čudesna Vita (17): 'Vratila sam se s maturalca u Barceloni pa osvojila europsko zlato...'
Blanka Vlašić, Sandra Elkasević i Sara Kolak bile su kraljice hrvatske atletike, a nasljednicu bi mogle dobiti u jednom hrvatskom dijamantu koji se kuje u Zagrebu. Fenomenalna Vita Barbić (17) postala je juniorska europska prvakinja u bacanju koplja! Pokorila je konkurenciju na EP-u U-20 u finskom Tampereu bacivši hitac 55,26 metara.
