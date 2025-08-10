Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVA HRVATSKA KRALJICA PLUS+

Čudesna Vita (17): 'Vratila sam se s maturalca u Barceloni pa osvojila europsko zlato...'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Čudesna Vita (17): 'Vratila sam se s maturalca u Barceloni pa osvojila europsko zlato...'
Foto: Profimedia

Ozlijedila sam se tri tjedna uoči natjecanja. Prva četiri bacanja bila su loša, a onda sam pomislila: 'Ovaj put ću dati sve od sebe'. Bacila sam koplje kao da će to biti državni rekord, na kraju je bilo dovoljno za zlato, kaže Vita Barbić

Blanka Vlašić, Sandra Elkasević i Sara Kolak bile su kraljice hrvatske atletike, a nasljednicu bi mogle dobiti u jednom hrvatskom dijamantu koji se kuje u Zagrebu.  Fenomenalna Vita Barbić (17) postala je juniorska europska prvakinja u bacanju koplja! Pokorila je konkurenciju na EP-u U-20 u finskom Tampereu bacivši hitac 55,26 metara. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Halilović karijeru nastavlja u J. Americi?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Halilović karijeru nastavlja u J. Americi?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'

Neymar ponovno ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerka, a bavi se i modelingom. Nekoliko mu je puta oprostila nevjeru
FOTO 'Bila sam pornoglumica, a sada sam kućanica nogometašu'
VELIKA PROMJENA

FOTO 'Bila sam pornoglumica, a sada sam kućanica nogometašu'

Nogometaš Nicolas Pepe (29) i Teanna Trump (29), čija je prošlost u industriji za odrasle privukla pažnju javnosti, potvrdili su da su u ljubavnoj vezi. Štoviše, 29-godišnjakinja je viđena u Valenciji na utakmici Atletico Madrida i Villarreala, za kojeg nastupa njezin novi dečko

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025