Čudesni Argentinac osvojio novi trofej u SAD-u. Pogledajte koji

Inter Miami pobijedio je u noći sa subote na nedjelju New York City u finalu Istočne konferencije MLS lige. Klub pod vlasništvom bivšeg nogometaša Davida Beckhama (50) slavio je rezultatom 5-1, a najtrofejniji igrač svih vremena Lionel Messi osvojio 47. trofej u bogatoj karijeri.

Foto: Nathan Ray Seebeck

Miami prepun zvijezda poput Sergija Busquetsa, Luisa Suareza, Jordija Albe, Rodriga de Paula i Lionela Messija dominirao je kroz cijelu utakmicu. Za klub s Floride hat-trick postigao je Tadeo Allende (26), a zabili su još Mateo Silvetti (19) i Telasco Segovia (22). Za klub iz 'velike jabuke' pogodak je postigao Justin Haak (24).

Foto: Nathan Ray Seebeck

Momčad legendarnog Javiera Mascherana (41) u finalu MLS kupa sastat će se s osvajačem Zapadne konferencije, a to su Vancouver Whitecapsi koji su u nešto kasnijem terminu pobijedili San Diego (3-1). Za Vancouver je dva gola zabio Brian White (29) uz autogol Pabla Sisniege (30), a za San Diego pogodio je Hirving Lozano (30).

Foto: Nathan Ray Seebeck

Finale MLS kupa, odnosno sudar pobjednika obje konferencije igrat će se 6. prosinca od 20.30 sati po srednjoeuropskom vremenu. Ove sezone finalisti su se sastali u 2 navrata. U dva susreta polufinala CONCACAF Kupa kad su Whitecapsi slavili 2-0 i 3-1.

Finalna utakmica MLS Kupa odvit će se u domu Inter Miamija na stadionu Chase u Fort Lauderdaleu na Floridi. Bit će to spektakularan završetak 30. sezone MLS-a i prilika za najboljeg nogometaša svih vremena Messija da osvoji još jedan trofej.