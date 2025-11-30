Obavijesti

Sport

Komentari 0
JOŠ JEDAN U NIZU

Čudesni Argentinac osvojio novi trofej u SAD-u. Pogledajte koji

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Čudesni Argentinac osvojio novi trofej u SAD-u. Pogledajte koji
Foto: Nathan Ray Seebeck

Lionel Messi predvodio je Inter Miami u novoj pobjedi protiv New York Cityja (5-1). S ovim slavljem Miami je postao pobjednik Istočne konferencije i u finalu konferencija igrat će s Vancouver Whitecapsima

Inter Miami pobijedio je u noći sa subote na nedjelju New York City u finalu Istočne konferencije MLS lige. Klub pod vlasništvom bivšeg nogometaša Davida Beckhama (50) slavio je rezultatom 5-1, a najtrofejniji igrač svih vremena Lionel Messi osvojio 47. trofej u bogatoj karijeri.

MLS: MLS Cup Playoffs-Eastern Conference Final-New York City FC at Inter Miami CF
Foto: Nathan Ray Seebeck

Miami prepun zvijezda poput Sergija Busquetsa, Luisa Suareza, Jordija Albe, Rodriga de Paula i Lionela Messija dominirao je kroz cijelu utakmicu. Za klub s Floride hat-trick postigao je Tadeo Allende (26), a zabili su još Mateo Silvetti (19) i Telasco Segovia (22). Za klub iz 'velike jabuke' pogodak je postigao Justin Haak (24). 

MLS: MLS Cup Playoffs-Eastern Conference Final-New York City FC at Inter Miami CF
Foto: Nathan Ray Seebeck

Momčad legendarnog Javiera Mascherana (41) u finalu MLS kupa sastat će se s osvajačem Zapadne konferencije, a to su Vancouver Whitecapsi koji su u nešto kasnijem terminu pobijedili San Diego (3-1). Za Vancouver je dva gola zabio Brian White (29) uz autogol Pabla Sisniege (30), a za San Diego pogodio je Hirving Lozano (30).

MLS: MLS Cup Playoffs-Eastern Conference Final-New York City FC at Inter Miami CF
Foto: Nathan Ray Seebeck

Finale MLS kupa, odnosno sudar pobjednika obje konferencije igrat će se 6. prosinca od 20.30 sati po srednjoeuropskom vremenu. Ove sezone finalisti su se sastali u 2 navrata. U dva susreta polufinala CONCACAF Kupa kad su Whitecapsi slavili 2-0 i 3-1. 

Finalna utakmica MLS Kupa odvit će se u domu Inter Miamija na stadionu Chase u Fort Lauderdaleu na Floridi. Bit će to spektakularan završetak 30. sezone MLS-a i prilika za najboljeg nogometaša svih vremena Messija da osvoji još jedan trofej.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Top 10 promašaja Dinama: Među njima i napadač bez gola
KAKO SU OTIŠLI MILIJUNI

FOTO Top 10 promašaja Dinama: Među njima i napadač bez gola

U Dinamu su velike, milijunske svote, plaćali za svjetske prijevare, nasjedali na lažne životopise... Danas navijači propitkuju kupnju silnih stranaca, ali oni još nisu ni blizu ovih deset igrača
FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'
JEDNOME NUDI I UDAJU

FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'

Šveđanka Elsa Thora je model i velika zaljubljenica u nogomet. Često je na nogometnim stadionima, najdraži igrač joj je Jude Bellingham, a pred sebe je postavila neobičan izazov
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025