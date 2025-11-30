Lionel Messi predvodio je Inter Miami u novoj pobjedi protiv New York Cityja (5-1). S ovim slavljem Miami je postao pobjednik Istočne konferencije i u finalu konferencija igrat će s Vancouver Whitecapsima
Čudesni Argentinac osvojio novi trofej u SAD-u. Pogledajte koji
Inter Miami pobijedio je u noći sa subote na nedjelju New York City u finalu Istočne konferencije MLS lige. Klub pod vlasništvom bivšeg nogometaša Davida Beckhama (50) slavio je rezultatom 5-1, a najtrofejniji igrač svih vremena Lionel Messi osvojio 47. trofej u bogatoj karijeri.
Miami prepun zvijezda poput Sergija Busquetsa, Luisa Suareza, Jordija Albe, Rodriga de Paula i Lionela Messija dominirao je kroz cijelu utakmicu. Za klub s Floride hat-trick postigao je Tadeo Allende (26), a zabili su još Mateo Silvetti (19) i Telasco Segovia (22). Za klub iz 'velike jabuke' pogodak je postigao Justin Haak (24).
Momčad legendarnog Javiera Mascherana (41) u finalu MLS kupa sastat će se s osvajačem Zapadne konferencije, a to su Vancouver Whitecapsi koji su u nešto kasnijem terminu pobijedili San Diego (3-1). Za Vancouver je dva gola zabio Brian White (29) uz autogol Pabla Sisniege (30), a za San Diego pogodio je Hirving Lozano (30).
Finale MLS kupa, odnosno sudar pobjednika obje konferencije igrat će se 6. prosinca od 20.30 sati po srednjoeuropskom vremenu. Ove sezone finalisti su se sastali u 2 navrata. U dva susreta polufinala CONCACAF Kupa kad su Whitecapsi slavili 2-0 i 3-1.
Finalna utakmica MLS Kupa odvit će se u domu Inter Miamija na stadionu Chase u Fort Lauderdaleu na Floridi. Bit će to spektakularan završetak 30. sezone MLS-a i prilika za najboljeg nogometaša svih vremena Messija da osvoji još jedan trofej.
