Čudesni Flagg zabio 51 i srušio rekord, ali je Dallas izgubio...

U noći s brojnim NBA utakmicama, Cooper Flagg postavio je novi rekord lige unatoč porazu svoje momčadi, dok su Boston i New York ostvarili pobjede s velikom koš razlikom. Cooper Flagg, prvi izbor drafta, postigao je 51 koš, no njegovi Dallas Mavericksi upisali su 14. uzastopni poraz na domaćem terenu.

Rekord novaka u novom porazu Mavsa

Konačni rezultat bio je 138-127 u korist Orlando Magica, no večer je obilježio individualni učinak mladog igrača Mavericksa. Cooper Flagg je s 19 godina i 103 dana postao najmlađi igrač u povijesti lige koji je na jednoj utakmici zabio 50 ili više koševa, srušivši rekord koji je prethodno držao Brandon Jennings. Flagg je utakmicu završio s 51 košem, uz šut iz igre 19/30, pogodivši pritom šest od devet pokušaja za tricu.

Krajem treće četvrtine, publika je negodovala kada je pomoćni trener Frank Vogel iz igre povukao Flagga, kojem je tada nedostajalo pet koševa do 50. No, Flagg se vratio u posljednjoj četvrtini i završio ju s 24 koša, čime je prešao granicu od 50 koševa. Unatoč njegovom postignuću, momčad je izgubila utakmicu. Za Orlando su najefikasniji bili Wendell Carter Jr. s 28 i Desmond Bane s 27 koševa.

Visoka pobjeda Celticsa protiv oslabljenih Bucksa

Na Istoku, Boston Celticsi su u Milwaukeeju pobijedili Buckse rezultatom 133-101. Domaćin je igrao bez Giannisa Antetokounmpoa, a Celticsi su prednost ostvarili već u prvoj četvrtini. Gosti su taj dio igre dobili s 43-26, pogodivši osam od prvih devet šuteva za tri poena.

Jaylen Brown predvodio je Boston s 26 koševa, dok je Jayson Tatum bio na korak do triple-double učinka s 23 koša, 11 skokova i devet asistencija. Ovom pobjedom Boston je osigurao pobjedu u sezonskoj seriji protiv Milwaukeeja (3-1), a Bucksi su ovim porazom i službeno eliminirani iz utrke za doigravanje.

Knicksi dobili Bullse

New York Knicksi su u Madison Square Gardenu pobijedili Chicago Bullse sa 136-96. Knicksi su vodili tijekom cijele utakmice, a u jednom su trenutku imali i 47 koševa prednosti. Serija od 18-0 u prvoj četvrtini rano je usmjerila utakmicu.

OG Anunoby predvodio je Knickse s 31 košem i sedam pogođenih trica, što je njegov najviši učinak u dresu Knicksa. Mitchell Robinson je dodao 17 koševa i 11 skokova, a Jalen Brunson 17 koševa i 10 asistencija. Ovom pobjedom Knicksi su stigli do 50. pobjede u sezoni, što im je uspjelo treću godinu zaredom, prvi put od ranih devedesetih.

U ostalim susretima večeri, Houston Rocketsi upisali su petu uzastopnu pobjedu svladavši Utah Jazz 140-106 uz 25 koševa Kevina Duranta. Sacramento Kingsi su u neizvjesnoj završnici bili bolji od New Orleans Pelicansa 117-113. Indiana Pacersi su izgubili od Charlotte Hornetsa 129-108 (Zubac nije igrao), dok su Atlanta Hawksi nastavili pobjednički niz protiv Brooklyn Netsa (141-107). Toronto Raptorsi pobijedili su Memphis Grizzliese koji su igrali bez nekoliko važnih igrača (128-96), a Philadelphia 76ersi su u gostima bili bolji od Minnesota Timberwolvesa (115-103).

*uz korištenje AI-a