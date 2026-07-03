Čudesni Hezonja postavio novi rekord: 'Rođenoj majci ne bih dao da zabije koš, takav sam'

Hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je novu pobjedu u skupini E prvog kruga kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2027. godine, u Limassolu je bila bolja od domaćina Cipra s čak 123-50 (35-12, 24-14, 33-10, 31-14).

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prvi hrvatski strijelac bio je Ivica Zubac s 24 poena, a tome je dodao i 11 skokova te četiri blokade. Dario Šarić je postigao 21 poen uz 10 skokova i pet asistencija, dok je David Škara ubacio 18 poena. Luka Božić je postigao 14 koševa, a Mario Hezonja je upisao „triple-double“ učinak s 11 poena, 10 skokova i 13 asistencija.

Fenomenalni Mario Hezonja ispisao je povijest europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Ovaj "triple-double" bio je prvi u povijesti kvalifikacija! Briljirao je, bio svugdje na terenu i pokazao da je nositelj košarkaške reprezentacije. Nakon utakmice obratio se novinarima.

🇭🇷 @mariohezonja WITH THE FIRST EVER TRIPLE-DOUBLE OF THE #FIBAWC EUROPEAN QUALIFIERS 🚨 pic.twitter.com/mKavRj3TYR — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) July 3, 2026

- Pripremili smo se izvanredno. Imali smo odličan tjedan što se tiče treninga. Ne zanima nas tko su nam protivnici, tko dolazi ni tko je bio, tako da smo maksimalno fokusirani na nas i što nam Tomica govori. Moramo unaprijediti svoju igru. Kvalifikacije su čudne, znamo već kako moramo igrati i samo nadograđujemo - rekao je za Arenu Sport pa dodao:

- Triple-double? Ja sam natjecatelj, ne bih ni rođenoj majci dao da mi da koš. Drago mi je da su me silili da se vratim. Ne bih htio da netko zaključi da nemamo respekt prema protivniku. To nema veze s mozgom. Imamo dobru kemiju u ekipi i nastavit ćemo ovako dalje. Idemo se oporaviti i po novu pobjedu protiv Izraela