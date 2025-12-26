Obavijesti

NEVJEROJATNA NOĆ

Čudesni Jokić ispisao povijest: Srušio Curryjev rekord u božićnom trileru za pamćenje

Foto: Ron Chenoy

Jokićevih 56 koševa treći je najbolji učinak u povijesti na božićnim utakmicama, odmah iza legendarnih Bernarda Kinga (60) i Wilta Chamberlaina (59).

Nikola Jokić priredio je pravi božićni spektakl za sve ljubitelje košarke, odvevši Denver Nuggetse do nevjerojatne pobjede u produžetku protiv Minnesota Timberwolvesa. U jednoj od najuzbudljivijih utakmica sezone, Nuggetsi su u svojoj Ball Areni slavili 142-138, a srpski centar odigrao je partiju koja ulazi u anale NBA lige. Iako oslabljeni neigranjem čak trojice startera, Camerona Johnsona, Aarona Gordona i Christiana Brauna, Nuggetsi su na krilima svojeg lidera pronašli put do pobjede u dramatičnoj završnici koja je gledatelje držala na rubu sjedala.

Jokić je bio apsolutni vladar parketa. Utakmicu je završio s nevjerojatnih 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, postavši tako prvi igrač u povijesti NBA lige koji je zabilježio više od 55 poena, 15 skokova i 15 asistencija. Njegovih 56 koševa treći je najbolji učinak u povijesti na božićnim utakmicama, odmah iza legendarnih Bernarda Kinga (60) i Wilta Chamberlaina (59).

Kao da to nije bilo dovoljno, Jokić je postavio i novi NBA rekord s 18 poena ubačenih u produžetku, nadmašivši dosadašnjeg rekordera Stephena Curryja koji je 2016. godine zabio 17. U ključnim trenucima bio je nepogrešiv, šutirajući iz igre tri od tri, uključujući dvije trice, te gotovo savršenih deset od jedanaest s linije slobodnih bacanja.

Triler u Denveru i kobno isključenje Edwardsa

Utakmica je bila pravi vrtuljak emocija. Nuggetsi su u posljednjoj četvrtini ispustili vodstvo od 15 koševa, dopustivši Timberwolvesima povratak. Junak tog povratka bio je Anthony Edwards, koji je ispunio svoje obećanje dano uoči utakmice.

‌- Imat ću sigurno 30 koševa. Možda i 40. Ali bit će to večer za pamćenje - najavio je Edwards.

I doista je bila, ali na kraju za Jokića. Edwards je zabio nevjerojatnu tricu sa zvukom sirene za izjednačenje na 126-126 i odveo susret u produžetak. Tamo su Timberwolvesi krenuli serijom 9-0, no tada je na scenu stupio Jokić. U jeku preokreta Nuggetsa, Edwards je zbog prigovora sucima zaradio dvije tehničke pogreške i morao je napustiti igru, što je bio konačni udarac za ambicije njegove momčadi. Edwards je utakmicu završio s 44 koša.

Uz Jokića, sjajan je u redovima Denvera bio i Jamal Murray s 35 poena i deset asistencija, dok je Tim Hardaway Jr., koji je uskočio u početnu petorku, dodao važnih 19 poena.

