Obavijesti

Sport

Komentari 0
NBA BOŽIĆ

Potop Lakersa na Božić: Sengun izdominirao Dončića i LeBrona

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Potop Lakersa na Božić: Sengun izdominirao Dončića i LeBrona
5
Foto: Gary A. Vasquez

Gosti su završili utakmicu s nevjerojatnom prednošću u skokovima 48-25, a posebno je bolan bio podatak o 17 napadačkih skokova Houstona

Božićna večer u Los Angelesu trebala je biti košarkaški spektakl, no pretvorila se u noćnu moru za navijače Lakersa. Mlada i energična momčad Houston Rocketsa u potpunosti je nadigrala domaćine i slavila s uvjerljivih 119-96, nanijevši Lakersima treći uzastopni poraz i produbivši krizu u koju su zapali. 

Od samog podbacivanja bilo je jasno tko je gazda na parketu. Rocketsi su nametnuli žestok tempo, igrali s puno više fizičkog kontakta i jednostavno djelovali kao momčad koja više želi pobjedu. Lakersi niti u jednom trenutku utakmice nisu vodili, a prednost Houstona rasla je i do 24 koša razlike.

NBA NOĆ Spursi opet razbili OKC Thunder, Lakersi nisu mogli bez Dončića. Zubac nije igrao u pobjedi LAC-a
Spursi opet razbili OKC Thunder, Lakersi nisu mogli bez Dončića. Zubac nije igrao u pobjedi LAC-a

Gosti su završili utakmicu s nevjerojatnom prednošću u skokovima 48-25, a posebno je bolan bio podatak o 17 napadačkih skokova Houstona, koji su im omogućili brojne druge prilike. Samo je Alperen Sengun imao 12 skokova, gotovo polovicu onoga što je uhvatila cijela momčad Lakersa. Ta dominacija pod obručima pretočila se u 68 koševa iz reketa, naspram 52 Lakersa. Iako su Luka Dončić i LeBron James kombinirano zabili 43 koša, njihov je učinak ostao u sjeni loše timske igre, brojnih izgubljenih lopti i potpune nemoći u zaustavljanju suparničkih napada.

NBA: Houston Rockets at Los Angeles Lakers
Foto: Gary A. Vasquez

'Jednostavno nas nije briga'

Nakon još jednog teškog poraza, trener Lakersa JJ Redick nije tražio isprike. Njegove su riječi bile brutalno iskrene i najbolje opisuju stanje u svlačionici.

SJAJAN POTEZ VIDEO Pogledajte kako je Karlo Matković oduševio Amerikance!
VIDEO Pogledajte kako je Karlo Matković oduševio Amerikance!

​- Trenutno nam jednostavno nije dovoljno stalo. To je ono što najviše boli. Nije nam stalo da radimo stvari koje su neophodne za pobjedu. Nije nam stalo da budemo profesionalci. Imali smo to u sebi, ali sada to nemamo - poručio je vidno razočarani Redick.

NBA: Houston Rockets at Los Angeles Lakers
Foto: Gary A. Vasquez

Njegove riječi potvrdila je i igra na terenu. Lakersi su djelovali bezvoljno, obrana je bila nepostojeća, a napad se svodio na individualne pokušaje Dončića i Jamesa. Posebno lošu večer imao je Rui Hachimura, koji je za 25 minuta na parketu ostao bez koša uz šut iz igre 0/6 i katastrofalan omjer od -29. Problemi su vidljivi od početka sezone, a posebno u prvim četvrtinama koje Lakersi redovito započinju loše, što ih tjera da cijelu utakmicu love zaostatak.

SVE JE BLIŽE WESTBROOKU Novi triple-double Nikole Jokića u pobjedi Denvera protiv Utaha!
Novi triple-double Nikole Jokića u pobjedi Denvera protiv Utaha!

Lakersi se sada nalaze na prekretnici. Momčad je daleko od šampionskih navika o kojima je Redick govorio na početku sezone, a strpljenja je sve manje. ​

- Ne znam što se mora promijeniti, ali definitivno se nešto mora. Posljednje dvije utakmice su nas razbili, izgleda grozno - rekao je Dončić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu...
LU VOLI I SKIJANJE...

FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu...

Nakon što su 24sata objavila ekskluzivne fotografije Gvardiola i misteriozne plavuše u Bogovićevoj, portal Teleskop otkrio je tko je ona...
FOTOEKSKLUZIV Joško Gvardiol grlio plavokosu damu u Zagrebu
ZABAVA NA BADNJAK

FOTOEKSKLUZIV Joško Gvardiol grlio plavokosu damu u Zagrebu

ZAGREB Joško Gvardiol grlio je plavokosu djevojku na Badnjak u Bogovićevoj ulici. Tamo je bio s društvom. Čitatelj 24sata snimio ga je u trenutku dok se grlio s nepoznatom damom. Kupio joj je i buket ruža...
FOTO Haaland objavom na Instagramu nasmijao suigrače
PORUKA ZA GUARDIOLU

FOTO Haaland objavom na Instagramu nasmijao suigrače

Haalandova objava prikupila je 240.000 lajkova, kao i brojne komentare, a posebno je nasmijala golmana Gianluigija Donnarummu koji je ostavio u komentaru sedam emotikona koja plaču od smijeha

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025