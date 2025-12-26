Potop Lakersa na Božić: Sengun izdominirao Dončića i LeBrona

Božićna večer u Los Angelesu trebala je biti košarkaški spektakl, no pretvorila se u noćnu moru za navijače Lakersa. Mlada i energična momčad Houston Rocketsa u potpunosti je nadigrala domaćine i slavila s uvjerljivih 119-96, nanijevši Lakersima treći uzastopni poraz i produbivši krizu u koju su zapali.

Od samog podbacivanja bilo je jasno tko je gazda na parketu. Rocketsi su nametnuli žestok tempo, igrali s puno više fizičkog kontakta i jednostavno djelovali kao momčad koja više želi pobjedu. Lakersi niti u jednom trenutku utakmice nisu vodili, a prednost Houstona rasla je i do 24 koša razlike.

Gosti su završili utakmicu s nevjerojatnom prednošću u skokovima 48-25, a posebno je bolan bio podatak o 17 napadačkih skokova Houstona, koji su im omogućili brojne druge prilike. Samo je Alperen Sengun imao 12 skokova, gotovo polovicu onoga što je uhvatila cijela momčad Lakersa. Ta dominacija pod obručima pretočila se u 68 koševa iz reketa, naspram 52 Lakersa. Iako su Luka Dončić i LeBron James kombinirano zabili 43 koša, njihov je učinak ostao u sjeni loše timske igre, brojnih izgubljenih lopti i potpune nemoći u zaustavljanju suparničkih napada.

Foto: Gary A. Vasquez

'Jednostavno nas nije briga'

Nakon još jednog teškog poraza, trener Lakersa JJ Redick nije tražio isprike. Njegove su riječi bile brutalno iskrene i najbolje opisuju stanje u svlačionici.

​- Trenutno nam jednostavno nije dovoljno stalo. To je ono što najviše boli. Nije nam stalo da radimo stvari koje su neophodne za pobjedu. Nije nam stalo da budemo profesionalci. Imali smo to u sebi, ali sada to nemamo - poručio je vidno razočarani Redick.

Foto: Gary A. Vasquez

Njegove riječi potvrdila je i igra na terenu. Lakersi su djelovali bezvoljno, obrana je bila nepostojeća, a napad se svodio na individualne pokušaje Dončića i Jamesa. Posebno lošu večer imao je Rui Hachimura, koji je za 25 minuta na parketu ostao bez koša uz šut iz igre 0/6 i katastrofalan omjer od -29. Problemi su vidljivi od početka sezone, a posebno u prvim četvrtinama koje Lakersi redovito započinju loše, što ih tjera da cijelu utakmicu love zaostatak.

Lakersi se sada nalaze na prekretnici. Momčad je daleko od šampionskih navika o kojima je Redick govorio na početku sezone, a strpljenja je sve manje. ​

- Ne znam što se mora promijeniti, ali definitivno se nešto mora. Posljednje dvije utakmice su nas razbili, izgleda grozno - rekao je Dončić.