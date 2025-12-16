Čudesni Jokić ugasio Rocketse u drami, Dallasov tinejdžer srušio rekord. Novi poraz Zupca i LAC-a

Kakva noć u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta! Utakmice odigrane u ponedjeljak donijele su nam dva produžetka, nevjerojatne individualne izvedbe i jednu povijesnu večer za najmlađeg igrača lige. U centru pažnje bili su Nikola Jokić sa svojim novim "triple-doubleom" te čudesni 18-godišnji Cooper Flagg, koji je ispisao povijest unatoč porazu svojih Mavericksa.

Jokić vodio Nuggetse do pobjede protiv Rocketsa

U okršaju dvije od tri najbolje momčadi Zapadne konferencije, Denver Nuggetsi su nakon produžetka svladali Houston Rocketse 128-125, a utakmicu je ponovno obilježio nevjerojatni Nikola Jokić. Srpski centar upisao je svoj 12. "triple-double" učinak ove sezone, po čemu je vodeći u cijeloj ligi. Utakmicu je završio s 39 koševa, 15 skokova i 10 asistencija, uz dvije ukradene lopte i dvije blokade.

Jokić je odigrao monstruoznu partiju unatoč tome što je zbog šest osobnih pogrešaka morao napustiti parket u produžetku. No, tada je odgovornost preuzeo Jamal Murray, koji je ubacio 35 koševa, od čega šest u dodatnih pet minuta igre, te je pogodio 14 od 15 slobodnih bacanja.

Bila je to peta uzastopna pobjeda za Nuggetse, koji su igrali bez dvojice važnih startera, Aarona Gordona i Christiana Brauna. Utakmica je bila iznimno napeta, a posljednjih 100 sekundi regularnog dijela donijelo je čak četiri izjednačenja i četiri promjene vodstva. Murray je slobodnim bacanjem 2.3 sekunde prije kraja odveo utakmicu u produžetak, nakon što je Jokić promašio tricu za pobjedu.

Foto: Ron Chenoy

U produžetku su se Nuggetsi odvojili, no Rocketsi su imali napad za izjednačenje, ali je Alperen Sengun promašio tricu četiri sekunde prije kraja. Sengun je također imao sjajnu večer, upisavši svoj prvi "triple-double" sezone s 33 koša, 10 skokova i 10 asistencija.

Povijesna partija Coopera Flagga ostala u sjeni poraza

U Salt Lake Cityju viđena je još jedna dramatična utakmica s produžetkom, u kojoj je Utah Jazz slavio protiv Dallas Mavericksa 140-133. Ipak, priča večeri je Cooper Flagg, prvi izbor drafta i 18-godišnje čudo od igrača. Flagg je odigrao utakmicu karijere, ubacivši čak 42 koša, što je najviše što je ijedan 18-godišnjak ikad postigao u povijesti lige. Time je srušio dosadašnje rekorde i stao uz bok legendama poput LeBrona Jamesa i Kobea Bryanta po broju koševa prije 19. rođendana.

Mladić je bio ključan i u odvođenju utakmice u produžetak. Četiri sekunde prije kraja namjerno je promašio slobodno bacanje, Max Christie uhvatio je loptu, bio fauliran i zatim s dva pogođena bacanja izjednačio rezultat. Ipak, u produžetku su Mavericksi potpuno podbacili, šutirali su 1-9 iz igre i Jazz je zasluženo slavio.

Pobjedničku momčad predvodili su sjajni Keyonte George s 37 i Lauri Markkanen s 33 koša, dok je Kyle Filipowski dodao 25. Kod Dallasa je, uz Flagga, P.J. Washington ubacio 25 koševa.

Pistonsi pobijedili Celticse, novi poraz Clippersa

U ostalim utakmicama večeri također nije nedostajalo uzbuđenja. Detroit Pistonsi su na gostovanju srušili Celticse 112-105 i tako zadržali prvo mjesto na Istoku.

Celticsi su imali katastrofalnu šutersku večer, pogodivši samo 10 od 39 pokušaja za tri poena (26%). To su iskoristili gosti koje je predvodio Cade Cunningham s 32 koša. Kod Bostona su najbolji bili Jaylen Brown s 34 i Derrick White s 31 košem, no to nije bilo dovoljno za pobjedu.

Foto: Winslow Townson

Toronto Raptorsi prekinuli su niz od četiri poraza pobjedom u gostima kod Miami Heata 106-96. Istovremeno, ovo je bio peti uzastopni poraz za momčad s Floride, koja je po prvi put ove sezone ostala ispod 100 postignutih koševa. Raptorse je do pobjede

Los Angeles Clippersi izgubili su od Memphis Grizzliesa 121-103 na domaćem terenu. Četvrti poraz u nizu za Clipperse koji igeraju katastrofalnu sezonu. Ovo im je već 19 poraz, a imaju samo šest pobjeda. Iako su na terenu bili i Kawahi Leonard i James Harden, domaći nisu uspjeli svladati mladu momčad Grizzliesa.

Foto: Kiyoshi Mio

Najefikasniji kod gostiju bio je Jaren Jackson junior koji je zabio 31 koš, a pratio ga je Cam Spencer koji je s klupe zabio 27 koševa. Kod Clippersa najefikaniji je bio Leonard s 21 košem, dok je Harden zabio 13. ivica Zubac je na terenu bio 33 minute te je zbaio šest koševa i imao 13 skokova. Time se nastavila agonija Clippersa ove sezone koji nikako da nađu pravi ritam.