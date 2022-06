Čudesni Marin oduševio je teniski svijet i poslao poruku kralju zemlje: Rafa, pazi se!

Zamirisalo je sve na već opjevanu 2014. godinu kada je dominantno osvojio US Open i došao do svog prvog i jedinog Grand Slama. Prštao je od snage i samopouzdanja i to se vidjelo u svakom njegovom udarcu. Frcali su winneri, servis je bio neuhvatljiv, a kretnja na razini 20-godišnjaka. Bio je to Marin na svome vrhuncu.

A na svojoj koži osjetio je to sedmi tenisač svijeta Andrej Rubljev. Čudesni Čilić slavio je protiv ruskog tenisača (5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6) i prošao u svoje prvo polufinale Roland Garrosa. I to kao apsolutni autsajder. Došao je u Pariz kao 23. tenisač svijeta i to nakon što se konačno vratio u TOP 30 izvan kojeg je bio od 2019. godine.

No, na pariškoj zemlji pojavio se 'onaj' Marin iz 2014. godine. Pršti od samopouzdanja, a kada je takav, ovakav savršeni tenis plod je toga. Apsolutno sve mu polazi za rukom, sigurni i precizni udarci, čisti linije, ispucava projektile servisima. Sve to vidjeli smo na US Openu 2014. godine kada je osvojio jedini Grand Slam naslov. Uvjerljivo, dominantno i savršeno.

Kada je Čilić u ovakvoj formi, može igrati protiv bilo koga. Preporodio se u 34. godini, igra kao mladić, a teniski svijet ga hvali na sva zvona. Legendarni Šveđanin Mats Wilander, sedmerostruki osvajač Grand Slamova, rekao je nešto što vrlo vjerojatno svi misle.

- I Nadal bi se trebao zabrinuti zbog Čilićevog tenisa! On može pobijediti bilo koga kada igra na ovoj razini. Jedini razlog zašto nije osvojio više Grand Slamova je ta nesreća što igra za vrijeme Nadala, Federera i Đokovića - kazao je Wilander.

Marin je prvo deklasirao drugog tenisača svijeta Danila Medvjedeva pa sada nakon četiri sata teniskog rata i sedmog na svijetu Andreja Rubljeva. Pokazao je sjajan napadački i agresivni tenis koji gaji godinama i koji je konačno urodio plodom. Ako je pobijedio dvojicu iz TOP 10, zašto ne bi mogao i Nadala u finalu, u njegovom domu? No, o tom potom. Prvo mora srušiti pobjednika meča između Ruuda i Runea.

Komentator Nick McCarvel jedan je od onih kojeg je posebno razveselio Marinov uspjeh.

- Presretan sam zbog njega! On je prekrasna osoba i jako puno truda stoji iza njegovog povratka u svjetski vrh. Pa ovo je senzacionalno.

Mnoge je ostavio bez teksta, kao i novinarku Carole Bouchard.

- Presretna sam zbog Marina Čilića! Kada pričamo o dugovječnosti, ne smijemo nikad zaboraviti ovo. Vratio se, naporno radi i kako igra... Prekrasno je vidjeti da se dobre stvari događaju dobrim ljudima - rekla je ona.

Čiliću će ovo biti šesti nastup u polufinalu jednog Grand Slam turnira i prilika da se dograbi četvrtog finala. Prije 17 godina osvojio je Roland Garros kao junior, zašto to sada ne bi napravio i na seniorskoj razini? S ovakvim tenisom može se potući baš bilo s kime na svijetu.

