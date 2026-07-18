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Čudesni Patrik Pivarski (16) do bronce na EP-u do 18 godina

Piše Mato Galić,
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Čudesni Patrik Pivarski (16) do bronce na EP-u do 18 godina
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Bilo je borbe i guranja zadnjih 400 metara, kaže Patrik, brončani na pet kilometara u brzom hodanju

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Hrvatska atletika stigla je do prve medalje na Europskom mlađejuniorskom prvenstvu u talijanskom Rietiju, a za nju se pobrinuo Patrik Pivarski (16). Mladi član AK Agram odradio je hrabru utrku na pet kilometara brzog hodanja i u samoj završnici izborio brončano odličje u konkurenciji do 18 godina.

Pivarski je u posljednjih nekoliko stotina metara vodio bitku s Talijanom Sorressom. U jednom trenutku probio se i na drugo mjesto, no Talijan je ipak uspio vratiti prednost. Hrvatski reprezentativac nije posustao te je sjajnim finišem stigao do svoje prve medalje na velikim natjecanjima.

U cilj je ušao u vremenu 20 minuta, 40 sekundi i 66 stotinki, svega pola sekunde iza Sorressa. Naslov prvaka osvojio je Španjolac Gonzalez (20:33.76).

- Ovo je moja prva medalja na velikim prvenstvima i zato mi ovaj rezultat puno znači. Utrka je bila jako teška, bilo je puno borbe i guranja, ali u posljednjih 400 metara sam dao sve od sebe, probio se među vodeće i uspio osvojiti medalju. Nadao sam se dobrom plasmanu, ali nisam očekivao odličje. Samo sam želio da utrka prođe kako treba. Atmosfera je nevjerojatna, došli su me podržati prijatelji i zbog toga mi je ovaj trenutak još posebniji. Sljedeća stanica je Oregon - rekao je Pivarski nakon utrke.

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