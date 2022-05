Čudesni Slovenac opet je plesao parketom: Dallas do majstorice, Miami u finale konferencije!

Phoenix je imao 2-0 u seriji. Otpuhali su Dallas u prve dvije utakmice, mislili su da će to biti samo još dan dan u uredu na putu do novog finala, ali grdno su se prevarili. Zaboravili su da je Luka Dončić jedan od najboljih u loptanju pod obručima. Slovenski velemajstor opet je plesao parketom i sipao magiju.

Mavericksi su na svome terenu razmontirali Sunse 113-86, izjednačili na 3-3 u seriji i izborili dramu sedme utakmice koju ćemo gledati u Phoenixu za dva dana. Meč u Dallasu bio je jednosmjerna ulica od kraja prve četvrtine kada su domaćini prvi put poveli i do kraja više nisu ispuštali vodstvo. Množila se prednost tijekom druge četvrtine, a dodatno umnožila u trećoj kada je bilo plus 22. Već tada je bilo jasno kako će sedma utakmica odlučivati o putniku u finale Zapada.

Nevjerojatni Luka opet je radio ono u čemu je najbolji. Genijalnim potezima izluđivao je nemoćne Sunse, razigravao, skupljao i skokove, zabijao sve i svašta. Nisu mu bez razloga dali ugovor od 207 milijuna dolara. Zaslužio je svaku lipu.

Slovenski košarkaš je za 35 minuta igre zabio 33 koša uz čak 11 skokova i osam asistencija. Šut je imao 11 od 26. Podršku je imao u Bullocku koji je zabio 19, a raspoloženi su bili Brunson i Dinwiddie koji su zabili 18, odnosno 15 koševa. Kada je Dallas ugasio sjajnog Bookera, bilo je jasno da se Phoenix nema čemu nadati. Ostao je na samo, za njegove standarde, 19 koševa. Ayton je zabio najviše, 21 koš, a svi ostali su podbacili, uključujući i legendarnog Chrisa Paula koji je zabio 13 uz tek četiri asistencije.

- Nemam dovoljno vremena da vam otkrijem što me sve izjeda. Igrali smo očajno," kazao je Monty Williams, trener Sunsa koji su prvi dio sezone završili s najboljim skorom u ligi.

Nadamo se da su i jedni i drugi ispucali ćorke u prethodnih šest utakmica. Za dva dana doznat ćemo tko ide u finale konferencije. Čeka nas pravi spektakl.

A finale istočne konferencije izborio je sjajni Miami koji je slavio s 99-90 protiv Philadelphije i s 4-2 okončao seriju. Ovo je drugi put u posljednje tri sezone da je Miami stigao do finala Istoka, a prije dvije godine su igrali i veliko finale u kojem su izgubili od LA Lakersa sa 2-4.

Heat će u finalu Istoka igrati protiv pobjednika serije Milwaukee - Boston. Branitelj naslova Bucksi trenutačno vode sa 3-2, a šesta utakmica je u petak u Milwaukeeju.

Nakon izjednačenog prvog poluvremena, Miami je utakmicu odlučio u trećoj četvrtini u kojoj je serijom 19-4 pobjegao na + 16 (68-52) i potom zadržao prednost. Deset minuta prije kraja utakmice gosti su imali 19 razlike (82-63), a pet minuta do kraja i velikih 20 koševa viška (92-72) nakon čega nije bilo dvojbi oko pitanja pobjednika. Sixersi su do kraja tek ublažili poraz.

Goste je do pobjede predvodio Jimmy Butler sa 32 koša, osam skokova i četiri asistencije, Max Strus je dodao 20 koševa i 11 skokova, a PJ Tucker 12 koševa i devet skokova.

- Butler je jedan od vrhunskih igrača. Bio je briljantan tijekom cijele serije. Izazovi postaju sve teži, međutim on nije dozvolio da serija uđe u sedmi susret - kazao je trener Miamija Erik Spoelstra.

Jimmy Butler bio je posebno motiviran protiv svoje bivše momčadi. U Phili je igrao od 2018 do 2019. godine, no nakon samo jedne sezone odlučili su ga se riješiti. I sustigla ih je karma. U ovoj seriji ubacivao je u prosjeku čak 27 koševa uz sedam skokova i pet. Definitivno jedan od najpodcjenjenijih igrača današnjice. Svi pričaju o Dončiću, Curryju, Durantu, Giannisu, Antetokounmpu, Jokiću, a on vreba iz sjene. I spreman je pomrsiti planove svima.

- Još uvijek ne znam kako smo ga pustili. Volio bih da sam i dalje mogao ići u bitku s njim - kazao je Joel Embiid, sa 20 koševa i 12 skokova najbolji igrač u domaćim redovima. Tyrese Maxey je također ubacio 20 koševa, dok je Shahe Milton upisao 15 koševa.

