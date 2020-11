Čudesno sjećanje na Wembley: Tog dana slomili smo Engleze

Slaven Bilić odveo je Hrvatsku do jedne od najvećih pobjeda u njezinoj povijesti toga 21. studenoga 2007. u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro, a bilo je to prije 13 godina

<p>​Na današnji dan prije točno 13 godina, <strong>Hrvatska nogometna reprezentacija</strong> ostvarila je uz vodstvo Slavena Bilića, jednu od najimpresivnijih pobjeda u povijesti. Plasman na Euro 2008. već je bio u džepu, stigli smo prvi put na Wembley i bacili u očaj Engleze. Pobjedom 3-2 oduzeli smo im mogućnost da se plasiraju na Euro i tako pomogli Rusima.</p><p>Slaven Bilić tada je bio mladi trener, a ova pobjeda mu je bila najdraža. Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije danas je trener West Bromwich Albiona te ima dugogodišnje igračko i trenersko iskustvo u Premiershipu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: WBA ulazak u Premiership</strong></p><h2>Evo kako smo izvještavali o događanjima na Wembleyu toga čuvenog 21. studenoga 2007.:</h2><p>Slaven Bilić je skočio, trčao je uokolo kao izbezumljen. Mladen Petrić skočio mu je u zagrljaj. Steve McClaren gutao je vodu, tko zna koja mu je to bila bočica te večeri. Imao je taj čovjek 100 života, no dotukli su ga Hrvati.</p><p>Dotukao ga je Mladen Petrić, koji je gorio od želje da istrči na Wembleyu. Nekoliko godina života odnijeli su mu sjajni Niko Kranjčar, odlični Ivica Olić, neprelazni Vedran Ćorluka... i jedan mladi trener Slaven Bilić, koji će sigurno već danas sloviti jedan od kandidata za njegova nasljednika! O ovoj pobjedi će se pričati godinama!</p><p>- Ugasili smo Wembley - kazao je Slaven Bilić, kojega je u dvoranu na konferenciju za novinare dopratio veliki pljesak. Steve McClaren je za to vrijeme bio na rubu suza, pravdao se, a Bilić je stisnuo šaku i mirnim, tihim glasom rekao:</p><p>- Mislim da ste sve vidjeli, i vi i ovih 8000 sjajnih hrvatskih navijača. Ovo je jedna od najboljih reprezentacija koju sam vidio u zadnjih pet godina.</p><p>Potom je osnažio svoj dojam:</p><p>- Pobjedu nismo iščupali, nego su se oni i spašavali. Potvrdili smo naš karakter - i njihovi igrači čestitali su nam te rekli da je ovo bilo zasluženo.</p><p>Na hlačama veliki trag blata, nije mario za luksuznu odjeću, bila je to večer njegova života.</p><p>- Nisam dugo trener pa ne moram dugo razmišljati da kažem koja mi je najdraža pobjeda. To je sigurno ova. O ovome će se pričati još dugo, dugo. Drago mi je i zbog svega što nam se događalo ova dva dana u Londonu. Od onoga sa Srebrićem do dočeka na aerodromu. Primili su nas kao da nas uopće ne cijene. E, sad će nas cijeniti! - rekao je.</p><p>Bilić je potvrdio da je ova partija bila blizu savršenstva.</p><p>- lgrači su ostvarili sve što sam im rekao i još su dodali malo svoga, što im je Bog dao. Dobri smo, jako smo dobri - dodao je.</p><p>Naravno, stiglo je i pitanje o Euru, svi očekuju ljeto za pamćenje...</p><p>- Ambicije su nam visoke, od prvoga dana. Ali ako nisam mogao jamčiti plasman na Euro, ni sada ne mogu ništa garantirati. Bili smo najbolji u daleko najtežoj skupini, to nešto govori, ali neće nas prebaciti, Euro je takav da možeš izgubiti u skupini, a možeš biti i europski prvak.</p><p>Vrijeme je polako istjecalo, iako je Bilić imao još puno toga za reći.</p><p>- Dobro je, bit će još bolje, a ima i vremena da sve jako dobro analiziramo. Sad ćemo malo uživati u ovoj velikoj pobjedi, u večeri kakvu sam sanjao.</p><h2>Ćorluka: Englezi su dobili što su i zaslužili</h2><p>Jedan od najboljih hrvatskih igrača na Wembleyu Vedran Ćorluka nimalo nije žalio svoje Engleze.</p><p>- Dobili su ono što su zaslužili! Nimalo nas nisu respektirali. Ne znam čime smo zaslužili ovakvo njihovo ponašanje, nisam očekivao takvu aroganciju od njihovih medija i igrača. Stvarno je užitak izbaciti Englesku s EP-a - rekao je Čarli.</p><p>Strijelac pobjedonosnoga gola Mladen Petrić kaže da mu je ovo jedna od najdražih pobjeda.</p><p>- Ovo mi je najvrjedniji gol u karijeri - rekao je Mladen i dodao:</p><p>- Nisam zamijenio dres, ostavio sam ga sebi. Nije niti jedan njihov danas vrjedniji od mog.</p><p>Ivica Olić SMS-om je dobio hrpu čestitki bivših suigrača iz Rusije.</p><p>- U reprezentaciji sam uvijek bio otpisan od medija i drago mi je što sam pokazao da znam igrati te da nisam za baciti - rekao je Ola. </p><h2>David Beckham: Nemamo izgovor</h2><p>- Pred nama su teški trenuci, nakon ovoga teškog poraza trebat će se vratiti. Nismo uspjeli pobijediti i treba priznati da nema nikakvih opravdanja. Ako ne možemo u ključnoj utakmici odigrati dobro, tada nismo ni zaslužili plasman na Euro - rekao je David Beckham, jedan od rijetkih Engleza koji su dobili prolaznu ocjenu.</p><p>- Ne mislim da je ovo moj zadnji nastup za reprezentaciju. Osjećam da mogu još dati - zaključio je David Beckham.</p><p>Engleska - Hrvatska 2-3 (0-2)<br/> Engleska (4-1-4-1): Carson - Richards, Campbell, Lescott, Bridge - Hargreaves - Wright-Phillips, Gerrard, Lampard, Cole - Crouch; izbornik: Steve McClaren.</p><p>Hrvatska (4-4-2): Pletikosa - Ćorluka, Šimić, R. Kovač, Šimunić - Srna, Modrić, N. Kovač, Kranjčar - Olić, Eduardo; izbornik: Slaven Bilić.</p><h2>Iz minute u minutu</h2><p>Hrvatska je vodila 2-0, ali Rusija još nije zabila Andori i Englezi su imali šanse za Euro.</p><p>U 39. minuti Sičev zabija za Rusiju i u tom trenutku Hrvatska i Rusija su na Euru.</p><p>Hrvatska je u 56. i 65. minuti primila dva gola, Englezi imaju 2-2 i plasman na Euro.</p><p>Petrić zabija u 77. za pobjedu Hrvatske, Rusija pobjeđuje 1-0 i na Euru su Hrvatska i Rusija.</p><p>​</p>