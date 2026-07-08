Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAKAV PODVIG

Čudo na Wimbledonu! Ovo nije viđeno od Ivaniševića, mladi Britanac ušao u polufinale...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Čudo na Wimbledonu! Ovo nije viđeno od Ivaniševića, mladi Britanac ušao u polufinale...
Foto: Andrew Couldridge
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šok u Wimbledonu! Wildcard Arthur Fery srušio Cobollija i ušao u polufinale i to kao igrač s pozivnicom, a Zverev prekinuo crni niz protiv Fritza

Admiral

Britanac Arthur Fery i Nijemac Alex Zverev igrat će u polufinalu grand slam turnira u Wimbledonu. Dvadesettrogodišnji Britanac Arthur Fery, 114. na pojedinačnoj ATP ljestvici došao je do najvećeg uspjeha u karijeri svladavši desetog tenisača svijeta i finalista ovogodišnjeg Roland Garrosa Talijana Flavija Cobollija s 6-4, 7-6 (4), 6-0. 

Fery je postao prvi dobitnik wildcarda koji je stigao do polufinala Wimbledona još od jedne od najvećih teniskih priča uopće, kada je 2001. Goran Ivanišević s pozivnicom osvojio Wilmbledon.

Wimbledon
Foto: Marko Djurica

Mladić rođen u Francuskoj od francuskih roditelja, a sin predsjednika FC Lorienta Loïca Féryja i bivše profesionalne tenisačice Olivije Féry poprilično je nepoznat britanskoj javnosti, ali je postao tek peti Britanac u polufinalu Wimbledona u ATP eri nakon ⁠Andya Murraya, Tima Henmana, Rogera Taylora i Camerona Norriea.

Alexander Zverev prebrodio je jednu od najvećih prepreka u svojoj borbi za naslov na Wimbledonu prekinuvši dugi niz poraza protiv Amerikanca Taylora Fritza pobjedom od 6-4, 6-4, 6-2 te tako ušao u polufinale i ostao na dobrom putu do uzastopnih Grand Slam pobjeda.

Nakon što je poražen u posljednjih sedam susreta s Fritzom, uključujući i Wimbledon 2024. godine, prvak ovogodišnjeg Roland  Garrosa  konačno je preokrenuo situaciju s Amerikancem.
Zverevu je ovo prvo polufinale na turniru na travi Wilmbedona i ukupno 12. na grand-slam turnirima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: United kod velikog rivala našao zamjenu za Casemira. Platit će ga 50 mil. €
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: United kod velikog rivala našao zamjenu za Casemira. Platit će ga 50 mil. €

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Zlatko Dalić više nije izbornik! Javili se igrači, Kustić: 'Postao je simbol jedne generacije...'
REAKCIJE NA DALIĆA

Zlatko Dalić više nije izbornik! Javili se igrači, Kustić: 'Postao je simbol jedne generacije...'

Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane na velika natjecanja, na tri medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil, rekao je

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026