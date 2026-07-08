Šok u Wimbledonu! Wildcard Arthur Fery srušio Cobollija i ušao u polufinale i to kao igrač s pozivnicom, a Zverev prekinuo crni niz protiv Fritza
Čudo na Wimbledonu! Ovo nije viđeno od Ivaniševića, mladi Britanac ušao u polufinale...
Britanac Arthur Fery i Nijemac Alex Zverev igrat će u polufinalu grand slam turnira u Wimbledonu. Dvadesettrogodišnji Britanac Arthur Fery, 114. na pojedinačnoj ATP ljestvici došao je do najvećeg uspjeha u karijeri svladavši desetog tenisača svijeta i finalista ovogodišnjeg Roland Garrosa Talijana Flavija Cobollija s 6-4, 7-6 (4), 6-0.
Fery je postao prvi dobitnik wildcarda koji je stigao do polufinala Wimbledona još od jedne od najvećih teniskih priča uopće, kada je 2001. Goran Ivanišević s pozivnicom osvojio Wilmbledon.
Mladić rođen u Francuskoj od francuskih roditelja, a sin predsjednika FC Lorienta Loïca Féryja i bivše profesionalne tenisačice Olivije Féry poprilično je nepoznat britanskoj javnosti, ali je postao tek peti Britanac u polufinalu Wimbledona u ATP eri nakon Andya Murraya, Tima Henmana, Rogera Taylora i Camerona Norriea.
Alexander Zverev prebrodio je jednu od najvećih prepreka u svojoj borbi za naslov na Wimbledonu prekinuvši dugi niz poraza protiv Amerikanca Taylora Fritza pobjedom od 6-4, 6-4, 6-2 te tako ušao u polufinale i ostao na dobrom putu do uzastopnih Grand Slam pobjeda.
Nakon što je poražen u posljednjih sedam susreta s Fritzom, uključujući i Wimbledon 2024. godine, prvak ovogodišnjeg Roland Garrosa konačno je preokrenuo situaciju s Amerikancem.
Zverevu je ovo prvo polufinale na turniru na travi Wilmbedona i ukupno 12. na grand-slam turnirima.
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