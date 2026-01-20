Obavijesti

Čudo nad čudima! Senzacionalni Portugal pobijedio je Dansku i priredio neviđeni šok domaćinu

Portugal šokirao Dansku na EP-u! U grotlu danske dvorane, braća Costa vodila Portugalce do senzacionalne pobjede 31-29 i prekinula čudesan niz domaćina

Portugal je napravio nešto neočekivano. U srcu Danske, u grotlu dvorane Jyske Bank Boxen u Herningu, hrabri Portugal je u utakmici trećeg kola skupine B Europskog prvenstva pobijedio nedodirljive domaćine 31-29. Bio je to poraz koji Danci nisu doživjeli pune dvije godine, šok koji je prekinuo nevjerojatan niz od osamnaest pobjeda na velikim natjecanjima.

European Handball Championship: Denmark - Portugal
Od prve minute bilo je jasno da se Portugal ne namjerava predati. Iako su igrali pred petnaest tisuća bučnih domaćih navijača, gosti su pokazali zube i nevjerojatnu mentalnu čvrstoću. Već na poluvremenu su vodili 12-11, najavljujući da Danci neće imati lagan posao. 

U trenucima kada se utakmica lomila, odgovornost su preuzela braća Costa. Francisco Mota da Costa, nezaustavljivi 22-godišnjak, zabio je ukupno devet golova, dok je njegov brat Martin zabio isto toliko. Njihova igra bila je motor koji je pokretao cijelu portugalsku momčad, a njihova rješenja u napadu ostavljala su jednu od najboljih obrana svijeta bez odgovora. Portugal je osam minuta prije kraja pobjegao na osjetnu prednost od tri gola (26-23), signalizirajući da se sprema prvorazredna senzacija.

Uslijedila je drama kakvu samo rukomet može ponuditi. Danci su se, nošeni podrškom s tribina, krenuli vraćati. Pet minuta prije kraja, Iturriza dobio je crveni karton, a Danska je smanjila na samo gol zaostatka (25-26). Martin Costa tada zabija ključan gol za novih plus dva, no drama je tek dosezala vrhunac. Sjajni Mathias Gidsel čudesno je zabio s deset metara za 27-28 dvije i pol minute do kraja.

Činilo se da će danski stroj ipak pronaći put do preokreta, no onda je loptu uzeo Pedro Areia. Hladnokrvno je s krila zabio za 29-27, da bi nakon ekspresnog gola Rasmusa Laugea, u posljednjoj minuti ponovno bio precizan za 30-29, a Costa je stavio točku na i malo prije kraja. Danci u svom posljednjem napadu nisu uspjeli zabiti i veliko slavlje Portugalaca moglo je početi.

