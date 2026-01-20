Čudo nad čudima! Senzacionalni Portugal pobijedio je Dansku i priredio neviđeni šok domaćinu

Portugal šokirao Dansku na EP-u! U grotlu danske dvorane, braća Costa vodila Portugalce do senzacionalne pobjede 31-29 i prekinula čudesan niz domaćina
Portugal je napravio nešto neočekivano. U srcu Danske, u grotlu dvorane Jyske Bank Boxen u Herningu, hrabri Portugal je u utakmici trećeg kola skupine B Europskog prvenstva pobijedio nedodirljive domaćine 31-29. Bio je to poraz koji Danci nisu doživjeli pune dvije godine, šok koji je prekinuo nevjerojatan niz od osamnaest pobjeda na velikim natjecanjima.
Od prve minute bilo je jasno da se Portugal ne namjerava predati. Iako su igrali pred petnaest tisuća bučnih domaćih navijača, gosti su pokazali zube i nevjerojatnu mentalnu čvrstoću. Već na poluvremenu su vodili 12-11, najavljujući da Danci neće imati lagan posao.
U trenucima kada se utakmica lomila, odgovornost su preuzela braća Costa. Francisco Mota da Costa, nezaustavljivi 22-godišnjak, zabio je ukupno devet golova, dok je njegov brat Martin zabio isto toliko. Njihova igra bila je motor koji je pokretao cijelu portugalsku momčad, a njihova rješenja u napadu ostavljala su jednu od najboljih obrana svijeta bez odgovora. Portugal je osam minuta prije kraja pobjegao na osjetnu prednost od tri gola (26-23), signalizirajući da se sprema prvorazredna senzacija.
Uslijedila je drama kakvu samo rukomet može ponuditi. Danci su se, nošeni podrškom s tribina, krenuli vraćati. Pet minuta prije kraja, Iturriza dobio je crveni karton, a Danska je smanjila na samo gol zaostatka (25-26). Martin Costa tada zabija ključan gol za novih plus dva, no drama je tek dosezala vrhunac. Sjajni Mathias Gidsel čudesno je zabio s deset metara za 27-28 dvije i pol minute do kraja.
Činilo se da će danski stroj ipak pronaći put do preokreta, no onda je loptu uzeo Pedro Areia. Hladnokrvno je s krila zabio za 29-27, da bi nakon ekspresnog gola Rasmusa Laugea, u posljednjoj minuti ponovno bio precizan za 30-29, a Costa je stavio točku na i malo prije kraja. Danci u svom posljednjem napadu nisu uspjeli zabiti i veliko slavlje Portugalaca moglo je početi.
