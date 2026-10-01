Dramatični detalji Ronaldovog odlaska: Izbornik Portugala je jurio za njime čak i na aerodrom

Cristiano Ronaldo (41) napustio je kamp portugalske reprezentacije u Kopenhagenu, a iza te šokantne odluke krije se prava drama koja je kulminirala nevjerojatnim scenama na samom aerodromu. Iako su tenzije u nacionalnoj momčadi bile prisutne već danima, malo tko u domovini je očekivao ovakav rasplet događaja neposredno uoči važnog dvoboja Lige nacija.

Sve je počelo tijekom utakmice prvog kola u kojoj je Portugal na domaćem terenu slavio protiv Norveške rezultatom 2-1. Ronalda je izbornik Jorge Jesus ostavio na klupi svih 90 minuta, dajući neočekivanu prednost Joaou Felixu i Goncalu Ramosu u vrhu napada.

Foto: Liselotte Sabroe

Prema pisanju Marce, proslavljeni napadač iznimno je teško podnio tu izbornikovu odluku. Situaciju je dodatno pogoršao pomalo ponižavajući potez izbornika u drugom poluvremenu kada je poslao svog kapetana na zagrijavanje uz aut-liniju, ali ga na kraju uopće nije uveo u igru. Odmah po završetku susreta, vidno frustrirani Ronaldo otišao je izravno u svlačionicu, potpuno ignorirajući slavlje svojih suigrača na terenu.

Jesus je naknadno pokušao smiriti strasti unutar svlačionice, ali je svojim nespretnim izjavama pred novinarima samo dolio ulje na vatru. Na službenoj konferenciji za medije priznao je da je loše upravljao situacijom tijekom susreta s Norvežanima, naglasivši kako su prvotno imali raniji dogovor da iskusni igrač neće nastupiti u prva dva dvoboja ovog ciklusa.

​- Tu sam napravio grešku. Trebao sam ga poslati na zagrijavanje petnaestak minuta kasnije. Nisam znao što će se točno dogoditi - objašnjavao je Jesus okupljenim novinarima.

Foto: NTB

Prava eskalacija sukoba dogodila se nešto kasnije kada je izbornik sasvim otvoreno poručio da ne može garantirati Ronaldu mjesto u početnoj postavi ni za nadolazeći okršaj Portugal - Danska. Ta je izjava očito nepovratno prelila čašu strpljenja kod legendarnog ofenzivca koji tijekom cijele svoje karijere nije navikao na takav tretman s klupe.

Hitni sastanak i bijeg

Predsjednik Portugalskog nogometnog saveza Pedro Proenca odmah je organizirao hitni sastanak s obojicom aktera kako bi pokušao spasiti situaciju i spriječiti potpuni raspad sustava uoči važne utakmice. Jesus je nakon kriznog sastanka neuvjerljivo tvrdio pred kamerama da nema apsolutno nikakve pobune u momčadi te kako niti jedan igrač, pa tako ni najbolji strijelac u povijesti, neće utjecati na njegove taktičke odluke.

Uvjeravao je javnost da će kapetan sasvim normalno trenirati, ali surova realnost bila je potpuno drugačija. Portugalski mediji ubrzo su izvijestili da je igrač viđen kako napušta stadion Parken u crnom kombiju sa zatamnjenim staklima. Nedugo zatim oglasio se na društvenim mrežama.

Foto: Liselotte Sabroe

​- Nakon konferencije za novinare izbornika i razgovora s predsjednikom saveza, odlučio sam napustiti kamp reprezentacije. U dogledno vrijeme reći ću portugalskom narodu istinu o razlozima mog odlaska - napisao je revoltirani Ronaldo.

Očajnički pokušaj na terminalu

Kada su konačno shvatili da je situacija izmakla kontroli i da ikona nacionalnog nogometa zaista zauvijek odlazi, Jesus i Proenca su u potpunoj panici napustili bazu reprezentacije i pojurili prema zračnoj luci. Njihov je jedini cilj bio uhvatiti ga prije polijetanja privatnog zrakoplova i očajnički ga nagovoriti na ostanak u kampu.

Taj je dramatični pokušaj pregovora na samom terminalu bio potpuno bezuspješan. Ronaldo je glatko odbio sve njihove naknadne molbe i isprike, bez previše riječi ukrcao se u svoj luksuzni privatni zrakoplov i u kasnim večernjim satima napustio Kopenhagen, uputivši se izravno prema Madridu.

Foto: Johan Nilsson

Ostatak momčadi naknadno je stigao u hotel bez svog dugogodišnjeg vođe, ali i bez izbornika, čije je kretanje u tim kaotičnim trenucima satima bilo potpuno nepoznato. Ovaj nezapamćeni skandal baca ogromnu sjenu na nastavak natjecanja u kojemu Portugalci brane ugled jedne od najboljih europskih selekcija.

Nakon dva odigrana kola u grupi, Portugal i dalje čvrsto vodi u svojoj skupini sa šest bodova, što je tri boda više od Danske i Norveške. Ipak, svi sportski rezultati sada su pali u potpuno drugi plan, a brojni inozemni mediji uvelike nagađaju kako ovaj naprasni odlazak usred noći znači definitivan kraj jedne neponovljive ere.

Španjolski mediji tvrde da je njegova reprezentativna mirovina sada sto posto gotova stvar te da se legendarni kapetan više nikada neće pojaviti na okupljanju nacionalne vrste.

Foto: NTB