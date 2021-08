Hrvatska ima jednu od najboljih igračica na netom okončanom Europskom vaterpolskom prvenstvu do 17 godina u Šibeniku. Zagrepčanka Latica Medvešek (16), golmanica Mladosti i hrvatske vrste, izabrana je za najbolju golmanicu.

Latica koja je jedno vrijeme slovila i kao ‘čudo od djeteta’ jer je sa samo 12 godina branila za prvu postavu vaterpolistica Mladosti, s godinama samo raste. U Crnici je briljirala, nerijetko s dvoznamenkastim brojem obrana, te nije mogla nezamijećeno proći na kontinentalnoj smotri najboljih, uzrast do 17.

Hrvatska je time na Europskom prvenstvu za djevojke do 17 godina u Šibeniku ostvarila cilj kojim je ušla u krug osam najboljih sastava na Starom kontinentu. Osvojila je sedmo mjesto pobjedom nad Izraelom 11-6.

- Zaista jedan prekrasan rezultat, biti sedmi na ovako jakom Europskom prvenstvu na kojem je sudjelovalo 19 reprezentacija, nikada više nego sada. Uobičajeno ih je oko 16. Uspjele smo ostaviti iza sebe odličnu Francusku, izrazito jaku Njemačku, kvalitetan Izrael, Srbiju, Slovačku - rekla je Mia Šimunić, izbornica reprezentacije.

- Ostaje nam žal nakon utakmice sa Španjolskom koja je završila rezultatom 9-7. No, stepenica po stepenica, djevojke su dokazale da mogu igrati sa svima pa tako i s Grčkom koja je završila turnir na drugom mjestu. S njima smo igrale egal skoro do završetka utakmice. Ogroman je to iskorak u ženskom hrvatskom vaterpolu - dodala je.

Sve to okrunila je Latica Medvešek titulom najbolje golmanice prvenstva.

- Imala je skoro 30 obrana više od druge golmanice turnira, odnosno imala je oko 89 obrana, što je senzacionalno. Naravno, odlična obrana naše reprezentacije je to omogućila Latici. Djevojke će sada odmoriti, a onda krećemo s pripremama za Svjetsko prvenstvo koje je u Australiji za godinu dana, gdje se nadamo biti još bolje, spremnije i konkrentnije - rekla je Mia Šimunić, izbornica reprezentacije.

