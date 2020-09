Čudo se dogodilo! Krstanović promašio penal nakon 4 godine

<p>Grčko osvajanje Europskog prvenstva, čudo u Lake Placidu ili pobjeda Bustera Douglasa protiv Mikea Tysona. Što je za vas veće čudo? Mi bismo ipak izabrali čudo zvano<strong> Ivan Krstanović</strong> (37) promašio penal.</p><p>Da. I to se dogodilo. Nakon 1651 dana stasiti napadač iz Tomislavgrada nije zabio gol iz penala. I ovaj put se zaletio, zastao na lijevu nogu i opalio. I promašio cijeli gol.</p><p>Tome čudu svjedočili su igrači Šibenika i golman Nediljko Labrović u 4. kolu HNL-a. Legendarnom Krsti ovo je tek četvrti promašeni penal u karijeri, od toga drugi u HNL-u, a posljednji mu je obranio golman Zrinjskog Goran Karačić 6. ožujka 2016. godine.</p><p>Od tada je zabio 15 penala, a ukupno u karijeri taj broj se popeo na 37.</p><p>Osim golmana Zrinjskog, penale su mu obranili tadašnji golman Lokomotive Simon Sluga prije pet godina, no nije mu to bila neka utjeha jer je Krstanović zabio tada hat trick u dresu Zadra. Uspješan je bio i golman Radnika Asmir Avdukić, a penal nije promašio do 2015. godine. </p><p>- Nemam neku posebnu formulu uspjeha. Puno vježbam penale, to je vrlo važno, no još je važnije to što sam koncentriran i uvjeren da ću zabiti. Kad pucam, sto posto sam siguran da ću dati gol. Svi me pitaju u čemu je tajna, ali kada bih je otkrio, više ne bi bila tajna, zar ne? - rekao je Krstanović prije nekoliko godina.</p><p>Uefa ga je nedavno uvrstila među najbolje izvođače penala u novijoj povijesti pa je tako došao u društvo legendarnog Davora Šukera koji je zabio 34 penala, a promašio dvaput.</p><p>Legendarni igrač Southamptona Matt Le Tissier je u karijeri zabio čak 49 penala, a promašio samo jedan. Cristiano Ronaldo je imao uvjerljivo najviše jedanaesteraca pa je stoga i zabio najviše. Bio je precizan čak 127 puta, a promašio 24. Leo Messi je zabio 91 puta, a 26 puta je promašio ili su mu golmani obranili.<br/> </p>