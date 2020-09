'Čudo što je čovjek sve u stanju učiniti samo za jednu pobjedu!'

Mi smo trebali biti domaćini, ali kako zbog korone ne smijemo koristiti dvoranu ponudili smo Varaždincima zamjenu domaćinstva. I oni su nas onda prevarili, priča kapetan OK Sisak Matija Tepavac

<p>Iskreno, ovo mi je 13. sezona u Prve odbojkaške lige, ali nikada nisam svjedočio ovakvom slučaju. Jednostavno, ne mogu vjerovati da se nešto takvo kod nas može dogoditi, priča nam <strong>Matija Tepavac (32)</strong>, kapetan OK Sisak.</p><p>Cijela priča vrlo je zanimljiva, ali i prilično čudna. Odbojkaška sezona tek je počela, a odmah su krenuli i problemi. Naime, OK Sisak nije otputovao na dvoboj 1. kola Superlige u Varaždin, pa je domaći <strong>Kitro Varaždin</strong> na koncu slavio 3-0 (25-0, 25-0, 25-0). Varaždinci su tako, barem za jedno kolo, postali vodeća momčad lige, a Siščani ostali - prilično ogorčeni. Razlog? Osjećaju se prevarenima...</p><p>- Idemo redom, sve ću vam objasniti. Mi smo trebali biti domaćini Varaždincima u 1. kolu, ali kako zbog situacije s koronom uopće nismo smjeli koristiti dvoranu, zatražili smo od Varaždina da nam izađu u susret, pa zamijenimo domaćinstvo. I taj dvoboj odigramo kod njih u četvrtak. Oni su pristali na to, mi smo si mijenjali smjene na poslu, svi računali kako ćemo igrati u četvrtak, a onda su nam iz Varaždina javili kako je utakmica u srijedu - kaže <strong>Matija Tepavac</strong>, pa dodaje:</p><p>- Naravno da zbog poslovnih i fakultetskih obveza nismo mogli doći u srijedu, pa je utakmica registrirana 3-0 za njih. Imamo sve mailove, cjelokupnu pismenu prepisku s čelnicima Varaždina, sve je javljeno i dogovoreno na vrijeme, ali onda su oni kao domaćini odlučili utakmicu prebaciti na srijedu. Kada čovjek želi osvojiti tri boda, onda je doista svašta u stanju učiniti kako bi došao do njih. Ovo nije bilo sportski, mi smo trebali biti domaćini, pa smo im ponudili zamjenu domaćinstva samo kako ne bi odgađali susret, a oni su nam vratili na ovakav način.</p><p>Kapetana <strong>OK Sisak</strong> dodatno smeta i daljnje ponašanje Varaždinaca...</p><p>- Zamislite, onda se oni još hvale po Facebooku kako mi nismo stigli u Varaždin samo iz nama znanih razloga! Pa gdje toga ima? Kažem, 13 godina igram Prvu ligu, uvijek smo se nekako dogovarali, izlazili jedni drugima u susret, no ovaj potez Varaždinaca ne mogu nikako opravdati. Nikad nisam čuo da se nešto slično dogodilo u hrvatskoj odbojci, meni je to i dalje nezamislivo. Nije mi jasno da Savez u ovoj situaciji ne želi reagirati. Htjeli smo izaći ljudima u susret, a napravili smo si piz***iju.</p><p>Kada ste shvatili da je utakmica prebačena na srijedu?</p><p>- Čim sam na Facebooku vidio kako oni pozivaju gledatelje da dođu na utakmicu u srijedu, nisam mogao vjerovati. Odmah sam nazvao jednog igrača Varaždina, pitao ga što se događa? I objasnio mu kako, u slučaju da će se doista igrati srijedom, mi zbog poslovnih i fakultetskih obveza ne možemo doći na utakmicu. Nažalost, tako se i dogodilo. Ma mi smo s <strong>Varaždinom </strong>i prošle sezone imali 'show-program', bilo je tu svega i svačega, ali ovo stvarno nismo očekivali.</p><p>A sve je 'zakuhala' pandemija korona virusa...</p><p>- Mi smo to 1. kolo trebali igrati u Sisku, ali kako su u našem gradu sve dvorane školske, ne smijemo ih do daljnjega koristiti zbog djece. U Varaždinu imaju jednu gradsku dvoranu u kojoj ni termini nisu problem, tako da mi sve ovo skupa nije jasno - završio je<strong> Matija Tepavac</strong>.</p><p>Cijelu priču provjerili smo i u Hrvatskom odbojkaškom savezu, predsjednik Ante Bakovića zbog smrtnog slučaja u obitelji nije želio komentirati ovaj slučaj, no javila nam se <strong>direktorica HOS-a Valentina Bifflin</strong>.</p><p>- Ne može tu biti intervencije Saveza jer je u ovom slučaju situacija izvanredna. Moramo se prilagođavati svemu, izlaziti ususret klubovima, pustiti ih da i sami pronađu termin kada će odigrati utakmice. Po našim saznanjima, klubovi su se dogovorili, ne bih rekla kako je tu netko nekoga oštetio, klubovi su imali interni dogovor. Za ovakve slučajeve nedolaska na utakmice postoje i sankcije, ali mi na kraju nismo financijski kaznili OK Sisak - priča nam<strong> Valentina Bifflin</strong>, pa dodaje:</p><p>- Ja doista ne bih ulazila u detalje, taj dogovor dvaju predsjednika ili trenera, iako sam svjesna kako su igrači Siska sada žalosni i ogorčeni. Nažalost, zbog situacije koja danas vlada u svijetu, takvih bi slučajeva moglo biti još. Mi uvijek dopuštamo klubovima da se međusobno dogovore, po našim saznanjima oni su to i učinili. Uostalom, nismo zaprimili niti ikakvu žalbu na cjelokupan slučaj.</p>