Čudo u Danskoj: Hrvatice su pobijedile svjetske prvakinje!

Nevjerojatna Larisa Kalaus utrpala je svjetskim prvakinjama devet golova i odvukla nas do senzacionalne pobjede kojom su naše rukometašice osigurale prolazak u drugu fazu Eura...

<p>Nakon senzacionalne pobjede nad <strong>Mađarskom </strong>u prvom kolu <strong>Europskog prvenstva u Danskoj</strong>,<strong> hrvatske rukometašice</strong> odigrale su još jednu partiju za pamćenje i srušile svjetske prvakinje <strong>Nizozemke</strong> 27-25 u drugom kolu Eura!</p><p>Naše rukometašice su od prve do posljednje minute bile u egalu s Nizozemskom koja je prije godinu dana osvojila naslov svjetskog prvaka. Igralo se gol na gol, a u završnici su izabranice<strong> Nenada Šoštarića </strong>na krilima sjajne <strong>Larise Kalaus</strong> stigle do nevjerojatnog podviga i pobjede nad Nizozemkama. </p><p>Naše reprezentativke su s novom pobjedom osigurale prolazak u drugu fazu Eura što je nevjerojatan uspjeh.</p><p>Fantastična je bila Larisa Kalaus koja je utrpala devet golova, a nekoliko golova zabila je u ključnim trenucima kada se lomila utakmica. Sjajna Ćamila Mičijević zabila je šest komada. Vukla je i Dora Krsnik koja se zaustavila na četiri gola, a dva je zabila Paula Posavec. A Tea Pijević? Još jednom je napravila čuda na golu! Izludila je Nizozemke, uhvatila nekoliko živih lopti i imala ključne obrane u završnici susreta koje su poguralu našu reprezentaciju do pobjede.</p><p>Kod Nizozemske je Lois Abbingh zabila pet golova, kao i Kelly Dulfer.</p><p>Koliko čudo su naše rukometašice napravile? Nizozemke su već godinama u samom svjetskom vrhu. Prošle godine su po prvi put u povijesti osvojile SP, a prije toga su imale pravu berbu medalja. Na posljednja četiri natjecanja bile su na postolju, 2016. godine osvojile su srebro na Euru, godinu poslije broncu na SP-u, pa 2018. godine opet broncu na Europskom prvenstvu.</p><p>I ove godine imale su ogromna očekivanja, ali nakon Srbije izgubile su i od Hrvatske i dovele pod upitnik svoj prolazak u drugu fazu natjecanja.</p><p> </p>