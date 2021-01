Vjetar se i dalje nije smirio, ali dok je oko "dvadesetke" u zraku, sve je podnošljivije. Srećom, testovi su donijeli u hrvatski rukometni tabor samo negativne rezultate pa su svi u komadu nakon noći u izolaciji mogli izaći na svježi zrak. Sreća je i što cijeli resort ima sadržaja i prostora za razgibati noge, sve i do mora, pa su dečki u srijedu prijepodne iskoristili ono što se nudi. Popodne, pak, slijedi prvo upoznavanje s dvoranom u Aleksandriji do koje ima 80-ak kilometara, pa i to treba izdržati.

- Dojmovi su dobri, smještaj je dobar, temperatura je u redu, nije previše toplo. Jučer smo imali dva testiranja, smjestili se u sobu dok nisu došli rezultati, i hvala Bogu, svi smo na testu bili negativni. Jutros smo imali doručak, šetnju i istezanje i popodne idemo u dvoranu na trening. Možemo prošetati na svježem zraku u sklopu kućica ovog resorta - opisao je uvodne dojmove Marin Šego.

- Gledali smo već video Japana, brzi su i dosta neugodni. Mi se moramo bazirati na našu igru i mislim da ne bi trebalo biti velikih problema.

Ivan Čupić prošao je već brdo velikih natjecanja, ali nijedno u ovakvim okolnostima.

- Najbitnije da su svi rezultati negativni, to je ono čemu smo se nadali i zašto smo zadovoljni, to je taj prvi korak. Izolirani smo tu u kućicama i međusobno se družimo. Svi smo dovoljno iskusni i sabrani, znamo da je dug turnir. Sigurno da će biti malo pozitivne nervoze, ali vjerujem da ćemo napraviti taj prvi korak već protiv Japana. Zbog cijele situacije koja se događa u Lijepoj našoj, u ovim svim nedaćama, misli su nam i tamo i nadam se da možemo pomoći ljudima da zaborave na dva do tri sata na probleme i da ih pokušamo malo obradovati.

I tako, atmosfera je tradicionalno pozitivna, pa čekamo da se još poboljša u petak nakon Japana (18:00)...