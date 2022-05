Curry poveo protiv Ja Moranta, Boston Celtics namučili prvaka

Aktualni NBA prvaci su pred svojim navijačima u Milwaukeeju pobijedili Boston Celticse sa 103-101 i tako došli do prednosti od 2-1 u konferencijskom polufinalu u Istočnoj konferenciji.

Bucksi su gostima dopustili da u zadnjoj četvrtini preokrenu zaostatak od 13 koševa s kojim su započeli posljednju dionicu utakmice, ali su zahvaljujući Giannisu Antetokounmpu i Jrueu Holidayu ipak u napetoj završnici stigli do vrijedne pobjede.

Gosti su 1:49 minuta prije kraja došli do prednosti 100-99, što im je bilo prvo vodstvo u drugom poluvremenu. Nakon što se uspjeli obraniti, Celticsi su imali napad za povećanje prednosti, ali su Jaylen Brown i Marcus Smart u razmaku od 10 sekundi promašili dvije otvorene trice na ulazu u posljednju minutu.

Na drugoj strani je 44 sekunde prije kraja Antetokounmpo položio i ponovno donio minimalnu prednost Bucksima (101-100). Brown je pokušao brzo završiti napad, kad mu se otvorio put prema reketu, ali njegovo polaganje lijevom rukom nije bilo uspješno.

Na samom isteku sljedećeg napada Jrue Holiday je uz dosta sreće uspio pogoditi šut iz okreta i donijeti domaćoj momčadi vodstvo 103-100. Bostonu je ostalo samo i 11.2 sekundi pokušati tricom izboriti produžetak. No, do tog pokušaja nisu došli, jer je Holiday napravio faul i poslao Marcusa Smarta na slobodna bacanja, kad je na semaforu stajalo 4.6 sekundi do kraja.

Smart je pogodio prvo, namjerno promašio drugo bacanje i prvi bio na odbijenoj lopti koju je iz odbojke pokušao progurati kroz obruč, ali je promašio. Priskočio je i Robert Williams III., ali ni on nije pogodio iz odbijanca. Na kraju je i Al Horford priskočio te uspio pogoditi koš, ali je to učinio nekoliko trenutaka prekasno, jer mu je lopta još uvijek bila na dlanu kad se oglasila sirena za kraj utakmice. Suci su pregledom snimke ustanovili da koš nije regularan i presudili da je konačan rezultat dvoboja 103-101 za Buckse.

U večeri neraspoloženih šutera, Giannis Antetokounmpo je uspio iz 30 šuteva ubaciti 42 poena, a tome je dodao 12 skokova, osam asistencija i dvije blokade. I Jrue Holiday je imao 30 šuteva, a ubacio je 25 poena. Dobru rolu odigrao je Brook Lopez sa 13 koševa i 10 skokova.

Bucksi su za tricu gađali 9/34, a Celticsi su imali gotovo jednako loših 9/33, što ih je u konačnici koštalo pobjede. Posebno neraspoložen bio je Jayson Tatum koji je iz igre gađao 4/19, za tricu 0/6, i ostao na samo 10 koševa.

Boston je s ruba poraza na prag pobjede doveo Al Horford sa 22 koša i 16 skokova te vrlo dobro odrađenom ulogom Giannisova čuvara u jednom dijelu utakmice. Jaylen Brown je sa 27 koševa bio najbolji strijelac gostiju, a imao je i 12 skokova. Derrick White je dodao 14 poena.

U noći s ponedjeljka na utorak po srednjoeuropskom vremenu (1.30 sati) Bucksi će u četvrtoj utakmici serije, ponovno pred svojim navijačima, pokušati doći do treće pobjede i na korak do plasmana u konferencijsko finale.

U drugoj utakmici večeri Golden State je slavio protiv Memphisa sa uvjerljivih 142-112 i također poveo sa 2-1 u seriji.

Ja Morant ponovno je odigrao odličnu utakmicu. Ubacio je 34 poena (šut iz igre: 13/21) i sedam asistencija, no nije imao raspoloženog suigrača protiv razigranih Curryja (30 poena) i Poolea (27 poena).

Prva četvrtina završila je u egalu (28-26 u korist Grizzliesa), no Golden State je svaku od preostalih četvrtina dobio s najmanje devet razlike i na koncu došao do pobjede s 30 poena razlika.

Sljedeća utakmica igra se također u San Franciscu, u utorak u 5 sati po hrvatskom vremenu.

