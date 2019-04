Cvita nakon Rudeša: Ovako ne ide, ili će biti po mom ili idem...

Nemam što previše komentirati osim najiskrenije reći da se sramim što smo igrali ovakvu utakmicu i ovako sigurno dalje neće ići. Neki igrači dobili su i previše prilika i više ih neće dobiti. Nemam nikakav pritisak ni od koga da mora netko igrati. Već u petak priključujem nekoliko juniora, možda to bude taj zaokret, ali sigurno se više nećemo sramotiti u pristupu igri, rekao je trener Istre Igor Cvitanović nakon poraza kod Rudeša (1-0).

Nakon što je preuzeo klupu Puljana, Cvitanović je u četiri utakmice četiri puta izgubio. Prvo je kod kuće izgubio 3-0 od Gorice, zatim je u gostima izgubio od Intera 3-1 pa na Aldo Drosini od Hajduka s 2-0. Poraz od Rudeša (1-0) razbjesnio je Demone koji će vrlo vjerojatno još jednom morati svoj klub gledati u doigravanju za ostanak u elitnom rangu hrvatskog nogometa.

- Imam sve ovlasti da napravim što želim. Ne znam hoće li se uprava složiti s mojim zamislima, ali bit će tako. Ili ako neće, neće me biti. Četvrti sam trener ove setone i nemoguće je da nitko od nas ne zna. Igrači se moraju zapitati, a neki drugi se moraju zapitati jesu li to igrači za Istru 1961. Već sam napravio jedan rez s Nkololoom koji je odbio trenirati jer nije bio u kadru za Hajduk. I ja sam ljut na svoje igrače pa što ću? Sutra moram opet doći na posao. A drugi rez? Uskoro ćete vidjeti - zaključio je trener Istre.

Cvitanović će do kraja sezone imati težak posao. Devet je kola do kraja, a osmi Inter ima sedam bodova više (24) od Istre (17). Tu je i posljednjeplasirani Rudeš koji ima sedam bodova manje od Istre (!0). Teško je očekivati da Zagrepčani mogu doći bar do doigravanja, ali rekli bi nogometni znalci 'lopta je okrugla'.