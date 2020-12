Čvrsta obrana i sredina terena glavni su preduvjeti za hvatanje još jednog europskog proljeća...

Feyenoord će od prve minute krenuti po pobjedu, a to Dinamo može iskoristiti preko Brune Petkovića koji mora sačuvati lopte, te brze krilne igrače Oršića i Kastratija koji će imati prilike za kontranapade...

<p>Dinamo se danas zaputio prema Rotterdamu gdje "modri" kreću u borbu za još jedno europsko proljeće. Zagrepčanima je i bod protiv Feyenoorda dovoljan za prolaz skupine, iako je Zoran Mamić već odavno najavio kako će se Dinamo i u Nizozemskoj postaviti napadački, od prve minute tražiti sva tri boda. No, pobjedu moraju "ganjati" i domaćini, bit će to otvorena i neizvjesna utakmica.</p><p>Srećom, hrvatski prvak ni ovoga puta nema velikih problema s izostancima, ozljede i korona su još jednom u širokom luku zaobišli Maksimir. Trener Dinama i u četvrtak će na raspolaganju imati sve najbitnije adute, a na travnjak bi mogao poslati identičnu postavu kao u Klagenfurtu. Tako bi od prve minute zaigrali Livaković - Moharrami, Lauritsen, Theophile, Gvardiol - Jakić - Kastrati, Majer, Ademi, Oršić - Petković.</p><p><strong><span id="cke_bm_1063S" style="display: none;"> </span>POGLEDAJTE VIDEO: Lauritsen i Mamić prije Feyenoorda</strong></p><p>Navijači i dalje vjeruju u ovaj Dinamo, jedinu europsku momčad koja ove sezone još nije primila gol u skupinama europskih natjecanja. A pogledajmo što "modri" trebaju napraviti žele li još jednom dohvatiti barem bod u Nizozemskoj, pa tako osigurati plasman u europsko proljeće. Odrade li "modri" ovih pet zadataka, sve će biti puno lakše.</p><h2>1. Čvrsta i kompaktna obrana</h2><p>Zoran Mamić je promijenio fizionomiju Dinamove igre, sve se danas bazira na čvrstoj obrani. Da, Dinamova se obrambena četvorka dosta tražila u uvodu europske sezone, na koncu su se na bočnim pozicijama ustalili Moharrami i Gvardiol, na stoperima Lauritsen i Theophile. I to sada izgleda prilično dobro, jako uvjerljivo, pa Dinamo još nije primio niti jedan gol u skupini Europske lige.</p><p>A baš to, čvrsta i kompaktna obrana put je kojim Zagrepčani trebaju ići i u Rotterdamu. Dominik Livaković jedan je od najboljih golmana Europske lige, dvaput je (u tri nastupa) bio i u najboljoj momčadi Uefe, on svojim suigračima donosi mir i sigurnost. Tu je i veliko pojačanje Rasmus Lauritsen, on bi još jednom (uz Theophilea i Gvardiola) trebao dominirati zračnim prostorom ispred Dinamovih vrata.</p><h2>2. Dobiti 'rat' u sredini terena</h2><p>Dinamo je u Zagrebu protiv Feyenoorda, sve do isključenja Marcosa Senesija u 73. minuti, izgubio rat u sredini terena. I to nije djelovalo dobro, Feyenoord je osvajao "druge lopte", bio uspješniji u zraku, stalno vršio pritisak prema vratima Dinama. Kristijan Jakić u tom je dvoboju bio prilično indisponiran i pod dojmom svog prvog nastupa u Europskoj ligi, pa je Ademi ostajao praktički sam na širokom prostoru s razigranim Nizozemcima.</p><p>No, posljednja europska predstava Kristijana Jakića ulijeva povjerenje, 23-godišnji veznjak je u Klagenfurtu bio taktički besprijekoran. Arijan Ademi tako se mogao opustiti i povući momčad prema naprijed, na koncu bio junak utakmice. Dinamo u Rotterdamu nikako ne smije (opet) izgubiti sredinu terena, a bude li tu dosta problema, Zoran Mamić bi još jednom mogao s klupe povući i mladog Bartola Franjića. </p><h2>3. Petković mora opet čuvati lopte</h2><p>Bruno Petković i u Nizozemskoj će velik dio utakmice biti usamljen među domaćim braničima, čekati, vjerujemo i dočekati svoje prilike. No, bez obzira zabio li u četvrtak Petković ili ne, on mora igrati svoju igru, opet biti "pravi Petko". Fizičkom konstitucijom može raditi probleme svim stoperima, pa će i u Rotterdamu "modri" braniči prema njemu odigrati nekolicinu dugih lopti, on ih mora sačuvati i pričekati dolazak suigrača iz drugog plana.</p><p>Bruno Petković to je uspješno radio u Klagenfurtu, iako se i protiv Wolfsbergera prečesto upuštao u solo-pokušaje, pa je i izgubio dosta lopti. Braniči Feyenoorda (Senesi, Spajić ili tko god bude igrao) imat će velikih problema s Petkovićem čija lucidnost može presuditi u ovakvom dvoboju. A kada Petković sačuva loptu u nogama, tada će se napadu priključiti Oršić, Kastrati, Ademi, Majer, Gvardiol... i tu onda može biti svega.</p><h2>4. Iskoristiti brzinu Oršića i Kastratija</h2><p>Feyenoord od prve minute mora tražiti pobjedu ili će se Nizozemci vrlo brzo oprostiti od svojih europskih ambicija. Samim time, Feyenoord mora zaigrati napadački, svim silama pokušati pritisnuti "modre", stići do ranog pogotka. A baš takva igra Nizozemaca ostavit će dosta prostora za Dinamova krila, brzance poput Lirima Kastratija i Mislava Oršića.</p><p>Mislav Oršić ove europske sezone još nije imao karakterističnih mu prodora (kao lani protiv Šahtara u Ukrajini) kada je s loptom u nogama 70-ak metara driblao domaće igrače, na koncu pogodio vratnicu. A Lirim Kastrati je po mnogima i najbrži igrač Europske lige, on bi trebao biti hrabriji nego u Austriji, ali i iskoristiti što će na njegovoj strani igrati vrlo ofenzivni lijevi bek Ridgeciano Haps. Tu će biti dosta prostora.</p><h2>5. Više nema prostora za velike promašaje</h2><p>Dinamo je u Austriji odigrao sjajnu utakmicu, ali Zagrepčani su i protiv WAC-a imali loših faza u igri. A veliki problem bila je i realizacija. Sjetimo se, Dinamo je krajem prvoga dijela propustio tri velike prilike, tri klasična zicera (dvaput Ademi, jednom Petković), a takve promašaje ova faza natjecanja više ne trpi. Jednostavno, to se mora zabijati ili će Dinamo u Nizozemskoj biti kažnjen.</p><p>Srećom, Dinamo je u drugom poluvremenu u Klagenfurtu bio ubojit, takav treba biti i u Rotterdamu. Napadačka trojka hrvatskog prvaka (Kastrati, Petković i Oršić) dočekat će svoje šanse, tu treba biti koncentriran. A Dinamo u Europskoj ligi još nije bio opasan iz prekida, možda je i stiglo vrijeme za kakav skok Lauritsena, Theophilea ili Gvardiola.</p><p> </p>