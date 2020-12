Evo gdje gledati nova europska gostovanja Dinama i Riječana

Dinamo i Rijeka večeras će gostovati u Nizozemskoj, odnosno Španjolskoj. Dok Riječani traže prve europske bodove u sezoni, Dinamu je za novo proljeće u Europi dovoljan i remi

<p>Hrvatski klubovi <strong>Dinamo </strong>i <strong>Rijeka </strong>večeras gostuju kod <strong>Feyenoorda</strong>, odnosno <strong>Real Sociedada </strong>u sklopu petog kola Europske lige. Aktualni hrvatski prvak novo europsko proljeće pokušat će osigurati već u Nizozemskoj, dok će Riječani na Anoetu u "nemoguću misiju". </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mamić i Lauritsen prije Feyenoorda</strong></p><p>Dinamo se uoči pretposljednjeg kola grupne faze Europske lige nalaze na vrhu tablice s osam bodova uz četiri zabijena, a bez primljenog gola. Zagrepčanima je dovoljan i bod kako bi osigurali nokaut fazu, no stručni stožer i igrači su složni u ideji da se u utakmicu ide bez ikakvih kalkulacija. </p><p>- Mi ne želimo igrati na bod. Želimo utakmicu dobiti, želimo to riješiti svojim snagama, svojim rezultatima, svojom kvalitetom, da ne ovisimo o drugima - rekao je trener Zoran Mamić prije odlaska na put u zagrebačkoj zračnoj luci.</p><p>Dinamo je prije polaska u Austriju objavio kako su svi igrači negativni na testu za korona virus stoga će Mamić moći računati na sve igrače, upitan je jedino Gavranović koji se oporavio od ozljede, ali nema dovoljan broj treninga u nogama.</p><p>- Dočekujemo utakmicu u sjajnom raspoloženju, sa zdravim igračima. Vraća nam se i Gavranović, tako da očekujem dobru utakmicu i tri boda. Moramo biti kompaktni kao što smo bili u Austriji. Vjerujem da će dečki pokrivati jedan drugoga, odraditi bolju tranziciju, koristiti bolje šanse nego što smo ih koristili u Austriji, iako smo zabili tri gola. To je segment igre u kojem možemo i moramo biti bolji - zaključio je Dinamov trener.</p><p>'Modri' su u utakmici na Maksimiru remizirali s Feyenoordom (0-0) koji je drugi na tablici s pet bodova, Wolfsberger četiri, a moskovski CSKA jedan manje. Bod u jednoj od sljedećih dvije utakmice Dinamu bi osigurale prolazak skupine, a dalje mogu čak i uz oba poraza, ukoliko se poklope ostali rezultati. </p><p>Dok Dinamo traži bod za prolazak skupine, Rijeka je u nekim drugim 'kombinacijama'. Momčad Simona Rožmana nakon četiri kola još nije osvojila niti bod, a iako će ispred sebe imati prvoplasiranu momčad La Lige Riječani se nikad nisu predavali prije utakmice pa neće niti sada. </p><p>- Idemo kod jako kvalitetnog protivnika na teško gostovanje. Vidjeli smo u prvoj utakmici da smo im dobro parirali. Imali smo svoje prilike koje, nažalost, nismo iskoristili, a oni su zabili gol u 90. minuti. Idemo tamo u namjeri da pobijedimo, da uzmemo tri boda. Bit će teško, ali borit ćemo se i vidjeti što će biti - izjavio je uoči puta u Španjolsku 21-godišnji Danijel Štefulj.</p><p>Simon Rožman nije Zokijeve sreće pa je tako i u ovom dvoboju lišen usluga Raspopovića, Arsenića, Smolčića, Čerina i najboljeg strijelca, Sandra Kulenovića. </p><p>- Imamo gust raspored, jake utakmice, a na treneru je da rotira, odmori neke igrače. Na nama koji smo na terenu je da damo svoj maksimum i pokušamo osvojiti tri boda - rekao je Štefulj dok njegov suigrač Capan dodaje:</p><p>- Sigurno će biti teško suprotstaviti im se. Nisu slučajno na vrhu La Lige, koja je uz englesku definitivno najjača u svijetu. Izraziti su favoriti. Mi smo otpočetka imali cilj uzeti što više bodova. Nažalost, nismo do sada uzeli nijedan, makar smo zaslužili. Nadamo se da ćemo uzeti neke bodove.</p><h2>Evo gdje možete gledati utakmice:</h2>