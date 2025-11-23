Obavijesti

Da, Dinamov dragulj je spreman za ovu razinu. Kovačević mu je puno ranije morao dati šansu

DINAMO - VARAŽDIN 3-1 "Modri" su kontrolirali večinu utakmice protiv Varaždina te zasluženo pobijedili, a desna strana s Mikićem i Lisicom bila je opasna po goste, a Mikić je pokazao da je prava zamjena Valinčiću

Dinamo je u 14. kolu pobijedio Varaždin 3-1 i odigrao jednu pravu utakmicu u kojoj je dominirao, stvarao prilike, zabijao i zasluženo ostavio tri boda na Maksimiru. "Modri" nisu Varaždinu ostavili puno prilika te su u veći dio utakmice imali sve pod kontrolom. Mario Kovačević se odlučio poslušati želje navijača i na beka je stavio Nou Mikića (18) što se ispostavilo kao pun pogodak. Mateo Lisica je zaigrao na prirodnoj poziciji i desna strana plave momčadi je prodisala te izgledala kao na početku sezone.

