Da je Oreščanin otišao, morao bi Hajduku platiti 500.000 kn!

Je li predsjednik Hajduka Marin Brbić do kraja amortizirao udar na upravu kojoj je na čelu, ili se borbe za prevlast u klubu i dalje nastavljaju? Pitanje je to koje zanima sve navijače Hajduka, a na koje bi djelomičan odgovor trebali dobiti u petak navečer, nakon Skupštine udruge Naš Hajduk i 'Ćakule s članovima', a konačan u subotu popodne, nakon Skupštine kluba.

Trenutni odnos snaga je takav da je Brbić uspješno zaustavio požar koji je prijetio proširenjem na cijeli klub, ali, plamen još uvijek tinja, još uvijek postoje oni koji bi njega i njegove suradnike rado potjerali s Poljuda. Puno toga će u budućnosti ovisiti o potezima trenera Siniše Oreščanina, koji je za sada izabrao ostanak na klupi.

Nije tajna da je nakon objave priopćenja u kome je javno stao na stranu sad već bivšeg šefa Akademije Krešimira Gojuna, Oreščanin spakirao kufere i čekao otkaz. No Brbić nije progutao mamac, štoviše, dao je Oreščaninu dvije mogućnosti - ostanak i podršku - te drugu – odlazak uz uvjet da plati Hajduku 500.000 kuna kako mu i stoji u ugovoru. I ne samo to, s njim bi u paketu morali otići i svi njegovi najbliži suradnici. Oreščanin je izabrao prvu opciju, a dobro obaviješteni nas uvjeravaju da je Brbić imao spremno rješenje i da je izabrao drugu.

I nisu bili u pitanju samo novac, suradnici i igrači koje bi ostavio na cjedilu, nego i činjenica da bi Oreščanin olako odbacio ono što nije dobio nijedan trener u novijoj povijesti Hajduka, a to je kompletno sređena situacija u momčadi i oko nje. Činjenica je da mu je kompletna prošlogodišnja momčad ostala na okupu, otišli su samo Palaversa, Ivanovski, Fomitschow i Tudor koje je sam ocijenio nepotrebnima. Otkupljen je Posavec, dovođenjem Dolčeka pripremljen je teren za odlazak Bradarića, stoper Simić pojačao je konkurenciju u obrani, a u narednih nekoliko dana trebao bi doći napadač koga je on osobno izabrao te još dva igrača do kraja prijelaznog roka, a za koje novac nije upitan.

Ne manje važno, festival Ultra preseljen je na Park mladeži tako da će Poljud prve utakmice dočekati u savršenom stanju, čime je otvorena mogućnost povoljnog rasporeda na startu sezone, do druge polovine kolovoza čekaju ga domaći ogledi s Istrom, Lokomotivom i Goricom, te gostovanja kod Varaždina i Slavena, tako da se u miru može koncentrirati na europske oglede, u koje ulazi bez rezultatskog imperativa.

Skupština udruge Naš Hajduk i Skupština Hajduka trebale bi dakle učvrstiti trenutno primirje nakon vjerojatno najozbiljnijeg udara koji je zadesio klub u novijoj povijesti, i to udara koji se dogodio iznutra. Grad Split i Naš Hajduk kontroliraju oko 90% dionica kluba i na koncu će sve biti onako kako oni odluče, a kako sada stvari stoje oni su za smirivanje tenzija. Drugo je pitanje što će se događati u budućnosti, kakvu suradnju trenera Oreščanina sa sportskim direktorom Sašom Bjelanovićem i glavnim scoutom Mariom Brkljačom, a time i cijelim klubom, možemo očekivati. Ratne sjekire su trenutno zakopane, a hoće li se i kada opet otkopavati, zavisit će u prvom redu o rezultatima koje Hajduk bude postizao na početku sezone.