Da sada sezona završi, Dinamo bi izravno ušao u Ligu prvaka!

Bila je ovo turbulentna jesen za Dinamo, ali na kraju su je 'modri' završili tamo gdje su se i nadali na početku sezone, na čelu HNL-a. Polovica posla je obavljena, ali cilj je jasan i nema mjesta za grešku, a to je naslov prvaka. Žele vratiti primat u hrvatskom nogometu, a to im donosi i bezbroj benefita na europskoj razini, a onaj najvažniji je izravan plasman u Ligu prvaka!

To mjesto pripast će nacionalnom prvaku s najvećim koeficijentom, a u ovom trenutku tu poziciju drže 'modri'. Prema analizi specijalizirane stranice "Football Meets Data", zagrebački Dinamo trenutačno je glavni kandidat za izravan plasman u Ligu prvaka kroz dodatno mjesto koje se otvara "rebalansiranjem". Scenarij, koji se temelji na trenutačnom stanju u europskim ligama, predviđa da bi "modri", kao prvaci s najvišim klupskim koeficijentom u kvalifikacijskom putu prvaka, preskočili kvalifikacije i ušli izravno u ligašku fazu natjecanja.

Objava platforme, koju prati više od sto tisuća ljudi, temelji se na pravilu o "rebalansiranju" mjesta koje pripada osvajaču Lige prvaka. Naime, ako pobjednik Lige prvaka osigura plasman u isto natjecanje i kroz svoje domaće prvenstvo, njegovo zajamčeno mjesto prosljeđuje se dalje. Prema trenutačnom stanju, to mjesto pripalo bi prvaku s najvišim klupskim koeficijentom koji se nalazi u kvalifikacijskom putu prvaka.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Olympiacos je proteklog vikenda ispustio prvo mjesto u grčkom prvenstvu pa je trenutačni vlasnik 'zlatne ulaznice' postao Dinamo. Uz tekst je priložena i detaljna tablica pod nazivom "Utrka za izravni ulazak u Ligu prvaka 2026.", koja vizualno prikazuje poredak klubova prema petogodišnjem koeficijentu. Na njoj se vidi kako su ispred Dinama klubovi poput Rangersa, Olympiacosa, Kopenhagena i Šahtara, ali nitko od njih trenutačno ne drži prvo mjesto u svojoj domaćoj ligi, što "modre" stavlja u idealnu poziciju.

Iako je riječ o hipotetskom scenariju i do kraja sezone preostaje još mnogo utakmica, ova analiza pokazuje koliko je svaki bod u domaćem prvenstvu važan. Za navijače Dinama, ovo je podsjetnik da san o izravnoj Ligi prvaka, uz malo sreće i povoljnih rezultata u drugim ligama, i dalje živi.