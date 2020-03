Da se naježiš... Cijela Europa grmi You'll never walk alone!

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Za naježiti se: Tenor s balkona pjevao serenadu svojoj Firenci

Pandemija korona virusa praktički je zaključala Europljane u vlastite domove, trpe sve grane života, a pogotovo sport koji razveseljava široke mase.

Ljudi su, međutim, i u ovim teškim trenucima ujedinjeni putem kampanja i poruka preko medija i društvenih mreža, a jedna takva oduševila je stanovnike Starog kontinenta.

Ovaj petak u 8:45, na inicijativu Europske radiodifuzijske unije (EBU) na više od 180 radijskih postaja diljem Europe svirala je legendarna pjesma Gerryja & The Pacemakersa "You'll Never Walk Alone".

Himnu Liverpoola i Celtica, ali i neslužbenu himnu svih nogometnih navijača, u eteru je pustio i Hrvatski radio. Inicijativu je pokrenuo nizozemski javni radijski servis NPO 3FM.

"Glazba nas može povezati u ovim teškim vremenima. Cijela Europa ujedinila se u solidarnosti. Zapamtite, niste sami", poručili su s EBU-a koji je pozvao sve da se snime kako pjevaju pjesmu i objave je na društvenim mrežama uz hashtag #NeverWalkAlone.

Evo kako je to izgledalo na društvenim mrežama...

How lovely is this!? Solidarity with our European friends over radio. #YoullNeverWalkAlone pic.twitter.com/7Uv3GJE39H — Binary Five-Seventy (@binaryfive70) March 20, 2020

Oh god #Youllneverwalkalone being played on the radio across the world simultaneously right now. It's too early to have a cry but .. 😭😭😭 — Tess Blanchflower 🌼 (@tishtoshtess) March 20, 2020

#YoullNeverWalkAlone Made me cry ❤️ yes we can do this pic.twitter.com/VADWIxju3X — Carla Permentier (@PermentierCarla) March 20, 2020

Radio 1 is making me cry right now.#YoullNeverWalkAlone — Harriet🎹 (@thepianomum) March 20, 2020

Did you hear You’ll Never Walk Alone by Gerry and the Pacemakers? It was played all over the UK and Europe. I was going to sing along but could only cry. But I needed a weep. Keep safe everyone. #YoullNeverWalkAlone — Andy Peache Lane 😺 (@AndyPeacheLane) March 20, 2020

How beautiful, this made me cry ❤️ here’s to looking out for each other #YoullNeverWalkAlone https://t.co/YIdhyaDc0n — Charlotte Smith (@CharlAnSmith) March 20, 2020

Naravno, uključio se i Liverpool sa snimkom izvedbe uživo na Anfieldu iz više od 50.000 grla...

We stand together ❤️



You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/s7bDZGin7A — Liverpool FC (@LFC) March 20, 2020

