Hrvatska reprezentacija izgubila je od Argentine i došla na korak od ispadanja sa Svjetskog prvenstva u Egiptu, a Lino Červar je obznanio javnost da napušta mjesto izbornika po završetku natjecanja.

Mnogi su mu zamjerili što je praktički napustio 'brod koji tone', dok još 'plovimo', pa makar u nadi...

Za mišljenje o potezu takve važnosti, Jutarnji je upitao Veselina Vujovića, jednu od najvećih rukometnih legendi s 'ovih prostora'.

Bivši trener PPD Zagreba smatra da je Lino pogriješio u nekim važnim odlukama, no kolegijalno je stao u njegovu obranu.

- Ne može se uvijek ni biti u vrhu, no Červar je možda ipak malo više trebao dati priliku mlađim igračima, Jaganjcu, Martinoviću, Šarcu, to je dobar put. Vratili su se neki stariji, uveo je i Kevića kao 34-godišnjeg debitanta, vidi se da je Červar sve podredio rezultatu, no možda Hrvatskoj sada trebaju mlađe snage, kao Vistorop, Gadža, Šipić... Možda se neko vrijeme i ne treba ganjati rezultat, nego slagati generaciju za budućnost. Moglo bi Hrvatsku koštati to što se kasni s guranjem mlađih "u vatru".

Iako kao na glavnog svi prstima upiru u Červara, ima tu i drugih stavki koje bi svakako trebali uzeti u obzir...

- Ponovit ću, nije sve crno i bijelo. Cijeli je SP pomalo nakaradan. Donedavno se igrao Final Four Lige prvaka, nije bilo sigurno hoće li se SP uopće održati, testiranja su svakodnevna, nema gledatelja, došle su zamjenske momčadi, Egipćani su digli dreku na suđenje... Vlada kaos, sve je pomalo čudno i nije lako igrati u tim uvjetima. Što se Line tiče, možda je on stvarno mogao otići ranije kao heroj nakon srebra na EP-u, no to je bio njegov izbor. Siguran sam da je želio samo najbolje.

Jedan je od kandidata za preuzimanje hrvatske klupe...

- U Hrvatskoj je trend "ulaganje" u vlastite trenere, u bivše igrače kojih se dosta odlučilo za trenerske vode. Bilo bi čudo da novi izbornik bude stranac. Vidim da imam ogromnu podršku javnosti u anketama, no to ne znači ništa, izbornike ne bira "volja naroda". No, kad bi me zvali, da, prihvatio bih, zašto ne?" Iako sam neki dan napunio punih 60 i umorile su me stalne borbe s vjetrenjačama, Hrvatsku ne bih odbio. Ne bi je nitko odbio - rekao je Vujović za Jutarnji.