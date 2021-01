Očekujemo da ćemo bolje igrati nego što smo igrali zadnju utakmicu i treba pozitivno misliti, izvući pouke iz nje i pokušati s ovim što imamo maksimalno odigrati i suprotstaviti se svjetskom prvaku, rekao je još uvijek izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar u najavi odlučujućeg dvoboja s Danskom, koji će odlučiti hoćemo li u četvrtfinale ili kući pognute glave.

Protiv Argentine nije išlo. Previše nedostataka u organizaciji same igre, nevezano za napad i obranu, uzrokovale su probleme i na samom terenu, ali izbornik vidi izlaz iz situacije. Jednom smo već tukli Dance kada je bilo najpotrebnije, vraćali se protiv Poljaka čudesnom gol razlikom pa zašto se i ovoga puta ne bismo izvukli...

- Treba se platiti cijena i uvijek se sve može. A to je da trebamo dati dodatni napor, mnogo bolje odigrati. I u obrani i u fazi napada, tranziciji, vraćanja brzo. Imamo puno tih zadataka kojem moramo mnogo bolje napraviti nego protiv Argentine.

Ipak, Červar je istaknuo kako mu ovo prvenstvo i nije previše bitno.

- Ja sam rekao, kad smo počeli, da se ovom prvenstvu pridaje previše važnosti. Mislim da ovo prvenstvo ne zaslužuje takvu važnost jer to je posebno prvenstvo gdje nisu ravnopravni uvjeti za sve. Neki su bili u izolacijama dugo vremena, nisu se igrala nacionalna prvenstva i to znači da igrači nisu ovdje došli u maksimalnoj formi. Za razliku od drugih koji su redovno igrali prvenstva i praktički se pripremali se cijelu godinu. I to je velika razlika. Mi smo fizički dosta hendikepirani, nismo u punom treningu jer smo bili dosta u izolaciji i radimo to što radimo.

Hrvatska odlučujuću utakmicu protiv Danske igra u ponedjeljak u 20.30 sati.