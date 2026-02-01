Dagur: Koliko žrtve! Hrvatski narod je lud za medaljama...

Dagur Sigurdsson preuzeo je hrvatsku rukometnu reprezentaciju 2024. netom uoči kvalifikacija za Olimpijske igre na koje nas je i odveo, tamo smo podbacili osvojivši deveto mjesto, a onda je krenuo veliki uspon pod Islanđaninom.

Hrvatska je i drugu godinu zaredom osvajač medalje na velikom natjecanju, nakon lanjskog srebra na Svjetskom prvenstvu izborenog u Zagrebu, a dobivenog u predgrađu Osla, ove godine njegovi su izabranici osvojili broncu na Euru u Malmöu i Herningu.

- Iznimno sam ponosan na momčad, toliko žrtve. Toliko nevjerojatnih izvedbi puno igrača. Jako sam sretan zbog njih. Znam da je hrvatski narod lud za medaljama, nevjerojatan vjetar u leđa, vidjeli smo i po proslavi u dvorani - rekao je Sigurdsson za RTL nakon pobjede nad Islandom 34-33.

Nije bilo previše mjesta za domoljublje kod njega u utakmici za broncu, pjevao je hrvatsku himnu, kao uostalom i svaki put od prve utakmice kako je preuzeo reprezentaciju. I pobijedio je svoje Islanđane drugi put na turniru, osvojivši još jedanput simpatije Hrvatske.

- Nisam najpopularniji tip na Islandu, mogu shvatiti i zašto. Bili smo agresivni, ali i disciplinirani. Igrali smo dobar rukomet i kontrolirali utakmicu. Na početku i u zadnjih 15 minuta dali smo im šansu, falilo je koncentracije, ali izgurali smo to do kraja i jako sam sretan zbog dečki - kazao je za HRT.