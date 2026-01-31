Dagur Sigurdsson ispričao se EHF-u uoči susreta za broncu

Hrvatska u nedjelju u 15 sati igra protiv Islanda za brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Naši rukometaši odigrali us jako dobar turnir, ali je tretman EHF-a prema njima također bio u centru pažnje, što se nije smjelo dogoditi. Hrvatska je smještena 40 kilometara od dvorane, hrana je bila grozna te je izbornik Dagur Sigurdsson uoči polufinala opleo po EHF-u.

Pokretanje videa... 00:57 EHF odgovorio Sigurdssonu: 'Raspored ste znali prije Eura!' | Video: 24sata/Pixsell/Hrvatski rukometni savez

- EHF nije briga za kvalitetu, samo prodaju sport. Oni su kao "event kompanija" samo dovode izvođače i organiziraju lijepe press konferencije. Nije bitno vozimo li se mi satima, nije bitno... Bili smo u grupi u Malmöu, imali smo dva dana manje odmora od nekih reprezentacija na ovom turniru. Oni koji znaju sport, znaju kako su dva dana odmora u 12 dana turnira jako puno. Odigrali smo dvije ključne utakmice u manje od 24 sata - rekao je na press konferenciji Sugursson.

Ipak, sada dolaze nove informacije. Kako piše islandski portal Visir, predsjednik EHF-a, Michael Wiederer, izjavio je kako se Sigurdsson ispričao zbog načina na koji je predstavio probleme koji su zadesili Hrvatsku. Wiederer je na press konferenciji u subotu upitan o kritikama koje je iznio Dagur te je tu objasnio kako je sve riješeno.

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sigurdsson je u svom istupu EHF usporedio s lancem brze prehrane, poručivši da savezu nije važna kvaliteta, nego isključivo prodaja i stvaranje spektakla. Vlastitu je momčad pritom nazvao “smrznutom piletinom”, čime je, prema vlastitim riječima, želio dočarati način na koji su bili tretirani. Upravo je ta metafora potaknula pitanje upućeno predsjedniku EHF-a, koji je tada izjavio da se Sigurdsson ispričao zbog korištenog rječnika.

Kako piše Visir, Sigurdsson je danas potvrdio da je izgladio odnose s glavnim izvršnim direktorom EHF-a, kojega smatra bliskim prijateljem. Istaknuo je da je unaprijed znao kako će na spornoj konferenciji otvoreno izraziti nezadovoljstvo te da je kritika bila svjesna i namjerna, iako priznaje da su pojedine formulacije bile pretjerane.