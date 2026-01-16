Dagur Sigurdsson: Osjećam pritisak, a Gruzija je u usponu...

Hrvatska rukometna reprezentacija u subotu od 18 sati otvara Europsko prvenstvo utakmicom protiv Gruzije. Izbornik Dagur Sigurdsson podijelio je svoja razmišljanja uoči dvoboja.

Pokretanje videa... 00:58 Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro | Video: 24sata/pixsell

- Da, moramo biti spremni. Naravno da nismo zadovoljni s dva poraza od Njemačke, ali i u tim smo utakmicama imali pozitivnih trenutaka i to moramo ponijeti sa sobom. Samopouzdanje nam daje snažan kvalifikacijski ciklus, ali i vrlo dobro Svjetsko prvenstvo, zato nam je izuzetno važno dobro otvoriti turnir - rekao je izbornik i dodao:

- Znamo da prva utakmica može biti vrlo nezgodna, no moramo to brzo ostaviti iza sebe i biti maksimalno fokusirani na ono što nas čeka. Osjećam pritisak, naravno – ovo je Europsko prvenstvo i sve je moguće.

Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osim Gruzije, s Hrvatskom su u skupini Nizozemska i Švedska, a Sigurdsson poziva na oprez.

- Skupina u kojoj smo izuzetno je teška i opasna, što dodatno donosi pritisak. Imali smo velik uspjeh i želimo ga potvrditi, svjesni da nas čeka težak put, ali neka utakmice počnu. Oni su momčad u usponu, jača nego posljednjih godina. Po mom mišljenju imaju osam ili devet vrlo jakih igrača. Možda nemaju širinu klupe kao neke druge reprezentacije, ali opasni su na svim pozicijama i moramo odigrati svoju najbolju utakmicu kako bismo bili sigurni - zaključio je Sigurdsson.