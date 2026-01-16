Obavijesti

NAJAVIO POČETAK NATJECANJA

Dagur Sigurdsson: Osjećam pritisak, a Gruzija je u usponu...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Oni su momčad u usponu, jača nego posljednjih godina. Po mom mišljenju imaju osam ili devet vrlo jakih igrača. Možda nemaju širinu klupe kao neke druge reprezentacije, ali opasni su na svim pozicijama

Hrvatska rukometna reprezentacija u subotu od 18 sati otvara Europsko prvenstvo utakmicom protiv Gruzije. Izbornik Dagur Sigurdsson podijelio je svoja razmišljanja uoči dvoboja. 

Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro 00:58
Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro | Video: 24sata/pixsell

- Da, moramo biti spremni. Naravno da nismo zadovoljni s dva poraza od Njemačke, ali i u tim smo utakmicama imali pozitivnih trenutaka i to moramo ponijeti sa sobom. Samopouzdanje nam daje snažan kvalifikacijski ciklus, ali i vrlo dobro Svjetsko prvenstvo, zato nam je izuzetno važno dobro otvoriti turnir - rekao je izbornik i dodao:

- Znamo da prva utakmica može biti vrlo nezgodna, no moramo to brzo ostaviti iza sebe i biti maksimalno fokusirani na ono što nas čeka. Osjećam pritisak, naravno – ovo je Europsko prvenstvo i sve je moguće. 

Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka
Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osim Gruzije, s Hrvatskom su u skupini Nizozemska i Švedska, a Sigurdsson poziva na oprez.

- Skupina u kojoj smo izuzetno je teška i opasna, što dodatno donosi pritisak. Imali smo velik uspjeh i želimo ga potvrditi, svjesni da nas čeka težak put, ali neka utakmice počnu. Oni su momčad u usponu, jača nego posljednjih godina. Po mom mišljenju imaju osam ili devet vrlo jakih igrača. Možda nemaju širinu klupe kao neke druge reprezentacije, ali opasni su na svim pozicijama i moramo odigrati svoju najbolju utakmicu kako bismo bili sigurni - zaključio je Sigurdsson. 

