Daily Mail: Messi je prevarant, više nije u Top 5 svih vremena

Argentina je druga na svijetu, ali zbog načina igre u finalu i ponašanju nakon utakmice Lionel Messi i njegovi suigrači našli su se na udaru. Španjolska je zasluženo postala svjetski prvak, "gaučosi" su bili bespomoćni, a onda i izazvali kaos kada je sudac svirao kraj. Kritike su pljuštale sa svih strana, a posebno je oštar bio dugogodišnji novinar Daily Maila, Jeff Powell, koji je poznat po praćenju nogometnih zbivanja.

Jeff Powell ispratio je čak 13 Svjetskih prvenstva, a za Daily Mail radio je čak 57 godina. Naslov o Messiju i Argentini glasi: "Zašto Lionel Messi, nepokajani prevarant, više nije ni među pet najvećih nogometaša svih vremena – i zašto će zauvijek ostati obilježen kao vođa argentinskih grubijana u najružnijem finalu Svjetskog prvenstva ikad".

Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

"Na stadionu se nakratko pojavila fotografija istinski najvećeg nogometaša svih vremena, bez njegova imena, prije nego što je momčad predvođena lažnim pretendentom na to prijestolje oskvrnula njegovu predivnu igru", napisao je Powell u tekstu gdje je mislio na Pelea kao najvećeg nogometaša, a onda je i zakucao:

"Peléa je, gdje god da je gledao utakmicu, zasigurno jednako kao i nas mučila užasavajuća mogućnost da se Argentina provuče do naslova svjetskog prvaka nakon jedanaesteraca, pošto su njezini igrači tijekom utakmice više udarali Španjolce nego loptu."

Zamjerio je Messiju što se nije oglasio nakon sramotnih postupaka svojih suigrača nakon finala te što nije osudio takvo nasilno ponašanje. Podsjetimo, Argentinci su poludjeli na kraju, Leandro Paredes je uhvatio za vrat Erica Garciju, a onda napao i Gavija. Divljao je i Molina, a pomoćni trener Roberto Ayala u glavu je udario Danija Olma.