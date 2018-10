Neslužbeno: U helikopteru je s milijarderom bila i njegova kći

Vichai Srivaddhanaprabha (61), vlasnik engleskog nogometnog prvoligaša Leicester Cityja, njegova kći i još troje ljudi bili su u helikopteru koji je u subotu pao nedugo nakon polijetanja s centra terena King Power stadiona, piše Daily Mirror.

Engleski mediji pišu kako je malo vjerojatno da je itko preživio strašnu nesreću, ali još nema službenih informacija kluba ni policije. Dok se čekaju informacije, navijači Leicestera na stadionu polažu vijence.

Vichai Srivaddhanaprabha na svaku je domaću utakmicu Leicestera dolazio i odlazio u privatnom helikopteru.

Milijarder s Tajlanda koji je kupio klub 2010. godine i šest godina kasnije odveo ga do povijesnog naslova, ušao je u helikopter sat vremena nakon utakmice Leicestera i West Hama u subotu navečer.

Helikopter je poletio s centra terena na King Power stadionu i srušio se koju sekundu kasnije na parkiralište blizu stadiona. Scene s mjesta nesreće bile su strašne. Helikopter se zapalio nakon što je udario u tlo.

Svjedoci kažu da mu je otkazao motor i da je malo nedostajalo da se sruši na stadion na kojem je još bilo ljudi.

