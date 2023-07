Dajaku: Ubija me jedna greška koju sam napravio u Bayernu, a evo zašto sam izabrao Hajduk

Hajduk je početkom tjedna predstavio drugo ovogodišnje pojačanje. Na Poljud je u transferu bez odštete iz Sunderlanda stigao Leon Dajaku (22), krilni napadač koji je svojevremeno nastupao i za bavarskog velikana Bayern iz Münchena.

Momčad Hajduka potom se preselila na Bled gdje pod budnim okom trenera Ivana Leke odrađuje pripreme za novu sezonu. S ostatkom momčadi u Sloveniju je otputovao i Dajaku pa dobio prvu šansu u prijateljskoj utakmici sa Spartakom iz Trnave (1-1).

Dajaku je istaknuo što je bilo presudno u odluci da dođe u Hajduk.

- Kada mi je agent rekao za opciju Hajduka, znao sam da se radi o velikom klubu s bogatom tradicijom. Kako sam već bio u velikim klubovima, htio sam dokazati da mogu i dalje igrati za tako veliki klub kao što je Hajduk - rekao je Dajaku za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: R7043 firo Sportphoto

Jedan dio karijere, dok je bio vrlo mlad, igrao je za Bayern. Njegov agent rekao je da je tada previše "poletio".

- Ne bih rekao da sam "poletio". Imao sam vrlo dobru sezonu s drugom ekipom Bayerna, dao sam veliki doprinos u osvajanju treće lige, a i trenirao sam s prvom momčadi. Jedna greška koju sam napravio u Bayernu, a što me ubija, jest to da nisam bio dovoljno miran i ostao u klubu. Htio sam previše prerano, a trebao sam biti miran i čekati dok ne dođem do prve momčadi.

Istaknuo je jedinog idola.

- Oduvijek Cristiano Ronaldo, zato što naporno radi i ne oslanja se samo na talent, čak i sad u 39. godini.

Foto: Ahmed Yosri/REUTERS

Ostatak momčadi dobro ga je dočekao, a rekao je ponešto i o dojmovima u Hajduku.

- Prvi dojmovi su izuzetno pozitivni. Ekipa me srdačno dočekala tako da su mi olakšali ovaj početni period i uživam. Želim izvući maksimum iz sebe i pomoći ekipi da ostvarimo najviše što možemo zajedno.

Sportski direktor Splićana Mindaugas Nikoličius uspio ga je dovesti u Hajduk premda je bilo i drugih ponuda.

- Imali smo neke druge opcije, ali najzanimljivija nam je bila ponuda Hajduka. Za nju smo osjećali da bi to mogao biti dobar potez.

Foto: Miro Gabela/HNK Hajduk

Prošlu sezonu Dajaku je igrao u redovima Sunderlanda u Championshipu, a drugu polovicu sezone proveo je na posudbi u švicarskom prvoligašu St. Gallenu za koji je ubilježio 13 nastupa. U prošloj sezoni nije zabio gol, a četiri puta je asistirao.