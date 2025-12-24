Dalić: Ako će se reprezentacija sastavljati prema igrama u HNL-u, nećemo ići na prvenstva...

Još manje od šest mjeseci dijeli nas do početka Svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, SAD-u i Meksiku, a hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u skupini L gdje će joj protivnici biti Engleska, Gana i Panama. Izbornik 'vatrenih' Zlatko Dalić mora sastaviti popis igrača koji idu na prvenstvo, a ističe kako postoji još puno upitnika.

- Sada nemamo tako širok izbor igrača, nama su i dalje nositelji igre stariji igrači, Modrić, Perišić i Kramarić te Gvardiol i Stanišić, dok nam preostali igrači ne igraju ili igraju jako malo. Da sada moram odabrati 26 kandidata, 23+3, jako bih teško to odlučio. Puno je dilema, upitnika, puno nedorečenih situacija. Nadam se da će se to popraviti do lipnja. Važno mi je da ovi igrači o kojima sam govorio steknu bolje statuse u klubovima i da se Kovačić oporavi - rekao je Dalić u intervjuu za Večernji list.

Kratko se osvrnuo na izostanak Martina Baturine s posljednjeg okupljanja reprezentacije.

- Martin nije bio pozvan samo na posljednje okupljanje. On i ostali igrači moraju shvatiti poruku – da ne mogu biti u reprezentaciji ako ne igraju u klubovima. U njima moraju biti među glavnima. Ima tu iznimki, kao što je Livaković. Jer, znam koliko Livaković može dati. Ali mlađim igračima ne mogu slati krive poruke. I još nešto: reprezentacija nikome nije pobjegla niti je bilo kome nedostižna. Svima su vrata otvorena, kod mene je to odavno znano.

Govorio je i o kvaliteti HNL-a.

- Mi moramo težiti da nam liga bude bolja, to je i moj cilj. Nažalost, njezin je problem prevelik odljev mladih igrača; evo sada se Jagušić pojavio, igra izvrsno šest mjeseci i već se govori kako ga treba prodati. Ti naši mladi igrači – kada odu prerano u inozemstvo – često se ondje izgube, ne igraju koliko su očekivali, a istodobno domaća liga slabi. Na SP-u u Rusiji bila su dvojica igrača iz HNL-a, Livaković i Bradarić, u Kataru Livaković, Ivušić, Šutalo, Livaja, Petković i Oršić i sada bih naravno volio da ih je što više. No, moramo biti realni; ako će kriterij sastavljanja reprezentacije biti igre u HNL-u, onda mi nećemo ići na europska i svjetska prvenstva - izjavio je.