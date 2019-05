Dalić: Bjelicu ću nazvati ako će mi trebati, a može i on mene...

Puno sam pričao sa slovenskim i poljskim izbornicima, ali još nikad s hrvatskim. Je li to normalno ili nije, procijenite sami. Žao mi je zbog toga, izuzetno ga poštujem, kao i sve njegove rezultate, ali izostanak komunikacije s hrvatskim trenerima je i nedostatak respekta prema svima nama, rekao je Nenad Bjelica.

U ekskluzivnom intervjuu za 24sata otkrio je Bjelica kako ga smeta nedostatak komunikacije sa Zlatkom Dalićem. Bez zločestoće i zavisti, jednostavno mu je među stotinama čestitki za povijesni rezultat s Dinamom nedostajala ona poruka iznad koje piše “Pošiljatelj: Zlatko Dalić”.

Dalić, pak, iznimno cijeni Dinamove uspjehe i ponosan je na one europske, ali ne želi da se njegova eventualna druženja s trenerom bilo kojega kluba počnu pogrešno i zlonamjerno tumačiti. I to je prihvatljivo objašnjenje, pa ne zivka ni trenere Hajduka, Rijeke, Osijeka... i ne smatra da ih time omalovažava. U njegovom se glasu osjeti da nema ljutnje.

- Respektiram sve ljude, jer za mene nema razlike među ljudima i za svakoga nastojim naći malo vremena. Jednako tako respektiram i kolege hrvatske trenere i uvijek sam im na raspolaganju za pomoć ako im treba. Što se tiče gospodina Bjelice, mogu samo reći da izuzetno respektiram ono što je napravio s Dinamom u ovoj sezoni, čestitam mu na zasluženo osvojenom naslovu prvaka, kao i na europskim rezultatima – kazao je Dalić, te dodao kako nije istina da nije pratio utakmice Dinama u ovoj sezoni.

- Kakav bih ja to bio izbornik da nisam gledao utakmice Dinama?! Neke sam odgledao sam, ostale su pratili ljudi iz mog stožera... Dinamo je dobio točno onoliko pozornosti koliko nam je trebalo za dojam o igračima koji su nam interesantni. Neću se uvlačiti u raznorazne igre i igrice, mene to ne zanima, ja nisam taj. Ako budem trebao bilo kakvu informaciju o igračima Dinama, sigurno ću nazvati prije svih Bjelicu, jednako kao što on može u svako doba nazvati mene ako njemu treba neka informacija. Mislim da je to korektno s moje strane, kao što se uvijek trudim biti korektan prema kolegama. Nagrade i prizanja koja sam dobio najbolja su potvrda mog korektnog odnosa prema svima.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Uoči današnjeg blagdana zaštitnika grada Splita sv. Duje, u Hrvatskom narodnom kazalištu jučer je održana svečana sjednica Gradskog vijeća, na kojoj je izborniku hrvatske nogometne reprezentacije Zlatku Daliću uručena Nagrada grada Splita.

- Zahvalio bih na nagradi, ovo je za mene ogromno priznaje koje me čini sretnim i iznimno ponosnim, zbog toga što sam dio svoje mladosti proveo u Splitu, koji me izgradio kao osobu. Split ima posebno mjesto u mom srcu i stoga koristim priliku zahvaliti svim trenerima Hajduka koji su sa mnom radili, kao i profesorima Tehničke škole koju sam u to vrijeme pohađao. Svi su oni i te kako utjecali na moj odgoj i kasniji životni put – kazao je Zlatko Dalić, koji nije bio spreman komentirati započete pregovore između HNS-a i Hajduka vezane uz domaćinstvo kvalifikacijskog ogleda za Euro protiv Mađarske u listopadu.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nešto se po tom pitanju pomaklo s mrtve točke, sjeli su čelnici Hajduka za isti stol sa sve važnijim čovjekom u HNS-ovoj hijerarhiji Marijanom Kustićem, pokušavaju približiti stavove i doći do zajedničkog cilja, jer je i jednoj i drugoj strani u interesu ispravljanje loših stvari iz prošlosti koji su ih udaljili.

- U Splitu sam bio isključivo zbog nagrade, nisam bio na razgovorima na tu temu, pa ih ne mogu ni komentirati. Već dugo se zna moja želju da Hrvatska odigra službenu utakmicu u Splitu, jednako kako i bilo gdje u Hrvatskoj gdje god za to postoje uvjeti. Hrvatska reprezentacija mora igrati utakmice širom Hrvatske, da je svi njeni navijači mogu vidjeti, pozdraviti i podržati. To je moja želja, i nadam se da će mi se ona i ostvariti – ponovio je izbornik.

Izbornik obilazi igrače uoči priprema za naredni kvalifikacijski ogled, 8. lipnja s Walesom u Osijeku.

- Bio sam u Frankfurtu, pogledao sam utakmicu Eintrachta i Chelsea s, proveli smo par sati skupa, popričali... U utorak putujem u Liverpool kod, potom u London kod..., sve ide po planu i programu. Nastojim obilaziti sve igrače, što više biti s njima u kontaktu, zbog toga što uoči Walesa nećemo imati previše vremena za treninge i uigravanje. Imamo tu revijalnu utakmicu u Omišu, nakon nje selimo u Osijek gdje ćemo odraditi par treninga, tako da sve moramo na vrijeme pripremiti. Nadam se samo da će svi igrači na okupljanje doći zdravi i sa što više odigranih utakmica. Igrat će oni za koje ja smatram da su u tom trenutku najbolji i koji nam mogu pomoći u ostvarenju rezultata – zaključio je Dalić.