Dalić će dobiti izdašnu ponudu: Izbornika želi katarski prvak

Europsko prvenstvo sve je bliže, a izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić sastavlja popis od 26 igrača koji će ići na veliko natjecanje. S Hrvatskim nogometnim savezom ima ugovor do kraja lipnja 2026. godina, a već se neko vrijeme nagađa kako bi izborničku poziciju mogao napustiti i prije. Prema pisanju katarskih medija, već nakon Europskog prvenstva.

Na stol će navodno dobiti izdašnu ponudu vodećeg kluba katarskog prvenstva, Al Sadda. Navodno je hrvatski strateg oduševio čelne ljude spomenutog kluba te im je prvi izbor za novog trenera. Izbornik 'vatrenih' već je imao na stolu izdašne ponude arapskih klubova, ali i dalje je ostao na čelu hrvatske reprezentacije.

Podsjetimo, u intervjuu za 24sata, izbornik je istaknuo:

- Imam ugovor do Svjetskog prvenstva 2026., ali uvijek sam govorio da mi ugovor nikad nije bio bitan, važan je moj motiv, energija, volja, kako se ja osjećam. Sad je činjenica da nikad nisam imao više motiva nego u ove dvije kvalifikacijske utakmice, bio sam jači u glavi nego ikad, zbog Eura sam odbio sve ponude, a nakon Eura ćemo vidjeti. Možda je to kraj, moram razmisliti i razgovarati sa stožerom, ali možda je vrijeme za novu energiju i mlađe ljude. Ovisi kako ću se osjećati, hoću li imati motiva, energije, volje za dalje - rekao nam je svojevremeno Dalić pa progovorio o ponudama:

- - Ne volim govoriti što sam dobivao, što ne, najvažnija je moja odluka da neću otići prije Eura. Ja nemam agenciju, PR, ni menadžera i sve sam napravio sam. Nisam ni u kakvim kombinacijama pa da me vodaju okolo i nude, nije to moj stil. Da imam to, pisalo bi se da me žele Barcelona, Real... Ali to me ne zanima, ako vrijedim, netko će me zvati.