Jakirović o Miškoviću, Hajduku, pojačanjima... 'Da, želim Pjacu i Miereza! A htio sam i Brekala'

Sergej Jakirović (47) još zbraja dojmove nakon turbulentne sezone u Dinamu. Bilo je, i sam će priznati, perioda kad je mislio da je to to, da će morati pakirati kofere i napustiti Maksimir. Međutim, osvojio je i prvenstvo i Kup pa s optimizmom gleda prema sljedećoj sezoni. S trenerom Dinama razgovarali smo u VIP salonu na Maksimiru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:26 Sergej Jakirović vodi navijanje | Video: Marta Divjak/24sata

- Slažem li već momčad za sljedeću sezonu? To je više pitanje za sportskog direktora Marka Marića. Čekam da Marko predloži što ćemo. Tražimo u svakoj liniji po jednog igrača. U nekoj liniji možda i dva. Zimus sam imao puno želja pa ih nismo mogli realizirati što zbog financijskih razloga, što zbog toga što ti igrači nisu željeli doći u Dinamo, imali su neke bolje opcije. Morali smo vraćati igrače s posudbi. U jednom trenutku od zdravih stopera imali smo samo Maximea Bernauera i Kevina Theophilea. Zato smo vratili Morena Živkovića.

Koliko igrača želite sljedeće sezone u rosteru?

- Trebat će nam 25 igrača. Igrat ćemo na tri fronta. Poučen iskustvom iz ove sezone... Trebaju nam dvije jedanaestorke plus još nekoliko igrača. Ako Real Madrid osvoji Ligu prvaka, imat ćemo osiguran playoff LP-a, što znači najmanje plasman u skupinu Europske lige. Bit ćemo u novoj sezoni pametniji, iskusniji. Imat ću za sljedeću sezonu drugačiju varijantu u uzvratnim utakmicama, koje su nam ove sezone bile problem. Pogotovo ako budemo imali pozitivan rezultat. Puno smo razmišljali, analizirali... Držali smo se u uzvratima nekih europskih utakmica slijepo svoje ideje, a možda smo se trebali više prilagoditi. Na koncu je bitan samo krajnji rezultat.

Kad krećete s pripremama?

- Ako Real osvoji LP, krenut ćemo tek 1. srpnja, jer tek 3. kolovoza počinje HNL. Ako ne pobijedi, onda krećemo već 16. lipnja, jer ćemo onda morati u drugo pretkolo LP-a, a prva utakmica je već 22. srpnja. Jako navijamo za Real, nadam se da će Modrićeva vanjska raditi, ha, ha. Gledat ću finale LP-a sam pa ćemo mi iz stožera komentirati to u svojoj WhatsApp grupi. Idemo na pripreme u Austriju, u Bad Radkersburg. Sedam dana smo u Zagrebu, odigrat ćemo na Maksimiru jednu prijateljsku. Pa 10 dana u Austriju. Odigrati tamo dvije, tri, najviše četiri utakmice. Ne znamo još suparnike kad ne znamo kad počinjemo s pripremama. Sve ćemo saznati u subotu.

Zagreb: Konferencija za medije GNK Dinamo uoči utakmice s HNK Rijeka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Jeste li već bacili oko na potencijalne protivnike u kvalifikacijama za LP?

- Letimično.

One iz drugog ili iz četvrtog pretkola, našalili smo se s trenerom Dinama.

- Iz četvrtog! Ma, iskreno, ja vam to ništa nisam pratio. Znao sam da nam se nešto u danskoj ligi mora poklopiti... To su sve moji analitičari pratili.

Ostaje li Bruno Petković u Dinamu?

- Razgovarali smo. On ima ugovor u kojem postoje određene klauzule. Vidjet ćemo. Sve će se pitati njega. Ako netko aktivira klauzulu, pita se samo njega. Naravno da bismo bili sretni da ostane. U rujnu smo imali pet pobjeda iz pet utakmica pa u listopadu, kad se Bruno ozlijedio, izgubili četiri od pet utakmica, nismo znali po kojem golu šutiramo! Velik je njegov utjecaj na našu igru, čini suigrače boljima u svakom pogledu.

Ima li manevarskog prostora da mu "podebljate" ugovor?

- To je pitanje za sportskog direktora. Niti znam tko ima kakav ugovor, niti me zanima. Ne vodim o tome računa. Mene zanima samo teren.

Lokomotiva i Dinamo sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tu su i senatori Stefan Ristovski i Arijan Ademi...

- Oni su jako važni za svlačionicu i klub. To su prekaljeni igrači koji imaju iskustva u osvajanju trofeja. Baš je to iskustvo bio jezičac na vagi da osvojimo sve.

Bi li Ademi igrao više da nije imao klauzulu u ugovoru po kojoj klub mora više platiti Kinezima ako on ima određenu, veću minutažu?

- Vjerojatno da. Jako sam bio zadovoljan kako je odradio pripreme. Baš je bio motiviran, pun energije. Na pripremama je općenito sve izgledalo sjajno, ali kad smo krenuli u proljeće, nije bilo najbolje.

Želite li otkupiti Gabriela Vidovića i Takura Kaneka?

- Želimo. Sad pregovaramo. Mi želimo, igrači žele. Sad se moramo dogovoriti s trećom stranom.

Jesu li vam zanimljivi Marko Pjaca i Ramon Mierez?

- Jesu. Ima u HNL-u još igrača koji su nam zanimljivi, ali ako kažem koji su, nastat će cirkus. Imamo mi igrače i iz naše škole kojima treba dati priliku. Međutim, jedno je kad im daš priliku kad je sve riješeno, a drugo kad je svaka utakmica bitna.

Susret Real Betisa i Dinama u playoffu UEFA Konferencijske lige | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sadegh Moharrami, Mahir Emreli...?

- Emreli ima jednu ponudu i mislim da će je htjeti realizirati. Moharrami ima ugovor, u fazi je rehabilitacije. Iranci kao da nemaju koljena... Kako radi, kako se oporavlja..., mislim da će se vratiti u listopadu. Dino Perić se oporavlja, ima dvije godine ugovor i računam na njega. Luka Stojković i Lukas Kačavenda su zdravi, ogromni potencijali. Ma, zapravo, dokazani HNL igrači. Stojković može igrati sve tri ofenzivne pozicije. Računamo i na Boška Šutala, klub je uložio u njega, nadam se da će biti zdrav.

Takuya Ogiwara i Ronaël Pierre-Gabriel došli su zimus i ostavili dobar dojam. Kako gledate na njih?

- Dobri igrači, pogotovo Pierre-Gabriel. Imali smo s njim sreću. Njegov prijašnji klub promijenio je trenera, a taj je doveo jednog ili dvojicu "svojih" igrača. On će biti još bolji, prošao je sve francuske selekcije.

Koliko je teško danas dovesti pojačanje?

- Došao sam do zaključka da je danas milijun eura kao nekad 100.000. To se "lupaju" cifre. Gledali smo jednog napadača 2004. godište. Tražili su pet milijuna eura za njega. I sad ti uzmi klinca za taj novac, a u školi imaš super talente. A okolina nema strpljenja za mlade. Dok se oni afirmiraju, prilagode... Anton Matković? Kako ćeš ga sad dovesti, preskup je.

Zagreb: Konferencija trenera Sergeja Jakirovi?a uo?i derbija izme?u GNK Dinama i HNK Rijeke | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Arber Hoxha došao je zimus iz Slavena. Bio je vaša velika želja. Jeste li zadovoljni s njegovim učinkom? U 22 utakmice zabio je samo dva gola...

- Moje želje bile su i Josip Brekalo i Ryan Kent. Nismo ih uspjeli dovesti i okrenuli smo se Arberu. Imamo neki filter prioriteta. Arber je imao veliku želju da dođe baš u Dinamo. Odbio je ponudu Ferencvarosa, koja je bila triput veća od naše. Zabio je jedan od najvažnijih golova ove sezone (Rijeci, op. a.). On će sigurno biti još bolji. Ide na Euro s Albanijom. Apelirao bih na ljude da imaju više strpljenja s igračima. Pa ne želi igrač namjerno krivo dodati ili promašiti...

Gabrijelu Rukavini istekla je posudba u Gorici. Hoćete li mu dati priliku? Na lijevom krilu potencijalno je gužva. Tu su spomenuti Stojković, ako ga otkupite i Vidović, još ako dođe Pjaca...

- To je odluka kluba. Nećemo gomilati igrače, to nema nikakvog smisla. Po dva na svakoj poziciji.

Je li vam žao što Brekalo zimus nije došao?

- Nema mi što biti žao. Mi smo željeli, Josip je želio. Što se tu zakompliciralo, možemo samo nagađati.

Hajduk je po imenima imao i više nego dobru momčad. Biste li vi s Hajdukom i tim igračima bili prvak?

- Nemojte to... Jako provokativno pitanje. Sve je lakše kad gledaš izvana, a kad uđeš unutra vidiš realnu sliku.

Kako ste vi gledali na Dinamo kad niste bili u njemu?

- Naslušao sam se svega. Da se ne trenira dobro, da se ne trči. Ja nisam imao problema ni s jednim igračem. Nije bilo nijedne iščašene situacije. Profesionalci su. Bio sam uvjeren da ćemo biti prvi jer sam znao da imam svlačionicu punu lidera. Bilo mi je ispočetka teško zbog medijskih napisa kad sam tek došao, a nisu imali veze s terenom nego nekim drugim stvarima. Oguglao sam s vremenom na to. Bilo je teško mojoj obitelji. Moju djecu zadirkivali su u školi. I moja obitelj iskusila je tu stranu velikog kluba. Ponosan sam kako se nosila s tim. S vremenom im je to postala kamilica, ha, ha. Drugačije je kad radiš u gradu u kojem i inače živiš. Svatko te ima nešto za pitati.

Je li HNL ove sezone bio napet jer ste vi imali problema ili se podigla kvaliteta ostalih klubova?

- Kombinacija svega. Znam koliko je uložila Rijeka jer sam bio tamo. Kao i Hajduk, Osijek... Od Osijeka sam malo više očekivao. Ima tamo igrača koji mogu igrati u bilo kojem klubu. Dinamo je protiv Hajduka u prvoj utakmici bio puno bolji pa je Petković promašio penal... Međutim, kasnije ti se sve vrati. Mi smo se vraćali u "Xabi Alonso" vremenu, u nadoknadi, ha, ha. Prvenstvo je maraton.

Koliki je problem za hrvatski nogomet što je tolika razlika između prve i druge lige?

- Imam rješenje za to. Vratite da deveto mjesto na kraju sezone u prvoj ligi vodi u dodatne kvalifikacije. Tvrde da nema dva drugoligaša koji mogu igrati u prvoj ligi. Kad pričam s ljudima iz Saveza, pitam ih: "Koji je to prvoligaš koji je bio deveti glatko izbacio nekog drugoligaša". Jedne godine Istra se spasila protiv Šibenika tek nakon jedanaesteraca. Izgubila se natjecateljska draž ukidanjem tih dodatnih kvalifikacija. Također, ne mogu se načuditi našim klubovima od petog do devetog mjesta. Ne razumijem zašto ne forsiraju više mladih. Sad će reći da mi je lako govoriti kad vodim Dinamo, ali vodio sam ja i Goricu.

Koliko ste zadovoljni suđenjem ove sezone?

- Suci su ljudi. Znam i ja nekad uz teren u žaru borbe govoriti gluposti. Kasnije im se ispričam. Nekad ti da, nekad ti uzme. Nitko nije namjerno zakinut. Ovaj "VAR gate" što je bio... Nije bila nijedna greška. Ako je problem kako su suci komunicirali... Pa i mi smo ovdje govorili svašta, zezali se... Ljudi tako razgovaraju na poslu. Naši suci pod ogromnim su pritiskom, možda im se prijeti, tko će to znati, to su pitanja za policiju. Ako im je prevelik pritisak, nemam ništa protiv da i sljedeće sezone derbije sude stranci. Vidjeli ste kako su sudili Siebert i Maresca. Imali su sitnih grešaka, ali nitko nije razgovarao o tom. Naši suci u Europi sude dobro jer nemaju pritisak.

Možda nije fer da "manjim" klubovima sude domaći, a vama strani suci.

- Oni imaju pravo gledati na to iz svoje pozicije i ako smatraju da nije fer, čak se i slažem s njima.

Biste li dali sucima da daju izjave nakon utakmice?

- Bih! Oni su dio nogometa. Da nema klubova, ne bi bilo sudaca. To Bundesliga radi godinama. Treba kopirati sve dobro izvana.

A mi prekopiramo pravilo gola u gostima...

- Još da možemo vratiti loptu golmanu nogom pa da on može uhvatiti u ruke... No, dobro...

Kako komentirate popis izbornika Zlatka Dalića za Euro? Rijeka ima više igrača od Dinama.

- Očekivan popis. Nediljko Labrović dugo je branio jako dobro, dobra je sezona i iza Marca Pašalića i Marka Pjace. Jednom kad uđeš u hrvatsku reprezentaciju, teško ispadaš. Dalić drži do toga, do atmosfere. Bez toga nema ništa. Jesam li još nekog iz Dinama očekivao na popisu? Možda je prije nekoliko godina bilo mjesta za Josipa Mišića. Lako je nama sad o tome raspravljati.

Što očekujete od Hrvatske na Euru?

- U našoj grupi nedostaje još samo Francuska... Teška grupa. Svi su navikli da mi to "šamaramo"... Bio bih zadovoljan da prođemo grupu. U nokaut fazi može biti svega. Bitno je da se dečki dobro prezentiraju. To što su napravili ovih godina fenomenalno je. Trebao bih ići na utakmicu sa Španjolskom. Navijat ću u Modrićevom dresu. S tim da je dres XL, ha, ha.

U završnici sezone promovirali ste niz mladih igrača. Debitirao je za seniore i vaš sin Leon (16). Mora li vas u svlačionici zvati "treneru"?

- Naravno da me mora oslovljavati kao trenera. Sa sinovima kod kuće gotovo da uopće ne razgovaram o nogometu. Dao sam mu par savjeta u smislu pozicioniranja. Leon ima potencijal. Nije to moj zaključak, već kluba. Ja sam tu da provodim klupsku strategiju. Pred njim je budućnost, ali mora puno raditi. Ti klinci sad ulaze među gladijatore. Moraju se naviknuti da će u početku igrati manje nego u mlađim kategorijama, bit će borba za svaku minutu. Imali smo to prije kroz Dinamo II. Kad vratim film i vidim tko je sve igrao za Dinamo II protiv mene kad sam vodio Sesvete... Okrenut ćemo se sad traženju neke filijale jer moramo našim mladima omogućiti dobar razvoj. Pratim sve naše kadete i juniore. Ako bude zdravlja, bit će tu dobrih igrača.

Koji vam je najteži poraz ove sezone?

- Protiv Gorice je trebalo biti 4-0 za nas, a izgubili smo. Pa taj PAOK... Analizirali smo jesmo li za uzvrat trebali mijenjati sustav, ali nema sustav veze s golovima koje smo primili. Tri gola dobiti iz prekida... Što smo trebali, igrati formaciju 11-0-0?

Na proljeće ste promijenili formaciju u 3-5-2. Premijeru je ta formacija imala na Poljudu protiv Hajduka. Kako je došlo do toga?

- Razmišljao sam o toj formaciji i nekoliko kola prije. Vidio sam da imamo problem kontrole lopte i presinga. Došao sam s idejom dan prije utakmice s Hajdukom. Moj pomoćnik Marko Salatović nije bio za to. Uvijek je protiv eksperimenata, ha, ha. Rekao sam mu: "Pa dobro, čovječe Božji, s Kulenovićem ćemo gore dobiti više u pritisku...". Prelomio sam jutro prije utakmice da ćemo igrati 3-5-2 i to se svidjelo i igračima. Bit će ta formacija i sljedeće sezone opcija. Pogotovo kad se još bolje spreme Ogiwara i Pierre-Gabriel za bokove.

Kakvi su vam stranci u svlačionici?

- Bernauer me oduševio. Nikad ga nisam otpisao. Rekao sam mu da bude strpljiv i čeka priliku. Dočekao je. Zna puno hrvatskih riječi, uvijek pita što znači ovo ili ono. Ogiwara? Lud! Mangup iz Tokija. Primio je balkanski mentalitet. Zna hrvatske pjesme. Nekad mu nešto govorim na engleskom, a on samo klima. Mislim da ništa ne razumije, ha, ha.

Ostaje li Kevin Theophile i sljedeće sezone?

- Produžili smo mu ugovor. Bit će pričuvna opcija ako uspijemo dovesti nekog stopera. Teo je pokazao da je njegov povratak bio apsolutni pogodak. Šest godina je tu, a na prste jedne ruke možeš nabrojati njegove greške. Samo, kad on napravi grešku, to je fatalno. Može ga spasiti samo Nevistić. Koliko nam je Bruno važan gore, toliko nam je Teo u obrani.

Dobra je sezona iza Ivana Nevistića.

- On je specifičan. Dobar, radan. Velika je stvar što ga je Gojko Mrčela (trener golmana Dinama, op. a.) trenirao u Rijeci. Imaju sjajan odnos. Nekad sam ga htio zaštiti pa sam ga maknuo s gola. Pa je on ljutit... I ja sam ljutit pa me nitko ništa ne pita. Moram donositi odluke da bude dobro momčadi. Nitko nije sretan kad ne igra.

Tetovirali ste na nogu trofeje prvenstva i Kupa...

- Imam od ranije na drugoj nozi tetovaže trofeja iz BiH. Ako ovako nastavim, neće više biti mjesta za tetovaže, ha, ha. Jako je dobro napravljena tetovaža. Osigurali smo naslov 11. svibnja. Zvao sam odmah za termin, a tattoo majstor rekao mi je: "Pričekaj da osvojite Kup pa ćemo odmah oba staviti".

Jeste li se čuli s bivšim šefom, Damirom Miškovićem, je li vam čestitao na naslovu?

- Čuli smo se i vidjeli u tunelu. Čestitao mi je.

Kakvu komunikaciju imate s Velimirom Zajecom? Je li drugačije nego s Mirkom Barišićem?

- Podrška je bila i Barišića i od Zajeca. Podršku sam imao i od Vlatke Peras, danas od Zvone Manenice. Barem u direktnoj komunikaciji. Ovo što je izašlo vani, ja na to ne mogu utjecati. Kad je gorjelo, bilo je povjerenje. Da nismo uspjeli povezati pobjede nakon poraza od Lokomotive na Maksimiru na početku proljeća, tko zna što bi bilo. Najteže je bilo nakon poraza od Lokomotive. Tu je Vlatka rekla: "Imam lošu vijest za tebe. Ostaješ i moraš se mučiti dalje", ha, ha.

Što kažete na Petkovićev govor na Trgu? Stao je u obranu Peras.

- Bruno odgovara za sebe. Osjećao je želju da to kaže. Tu je od 2018. Pozvan je da kaže što misli. I slažem se s njim. Cijelo vrijeme je u klubu bio mir. Izvana je bilo svašta, ali u klubu je bio mir. Moj trener Mile Petković govorio je: "Na kraju sezone ćemo podvući crtu, ide inventura". Pa da vidimo gdje smo i što smo. Naravno da je po putu teško.

Kamo ćete na godišnji?

- U Metković.

Što kažete na proslavu naslova u Zagrebu?

- Sjajno! Nevjerojatna euforija, baš se vidi da je ljudima drago. Ne mogu vam opisati scenu kad sam izašao na binu. To je išlo u nedogled, toliko navijača... Gledao sam doček "vatrenih" iz Rusije. Pa razmišljao: "Što reći kad izađeš na binu?". Najbolje je pjevati. Za sljedeću sezonu lako ja nađem novu pjesmu. Pehari su u publici završili... Arijan Ademi dao je iz busa pehar navijačima, već sam mislio da smo ga izgubili, ha, ha.

Jeste li imali neugodnosti kad nije išlo dobro?

- Nikad. Bad Blue Boysi stalno su bili uz nas. I kad smo gubili, uvijek su nas bodrili. U krugovima u kojima se krećem, uvijek je pozitiva. Kad ustaneš s kave i odeš, možda netko nešto i priča, ali ja nisam čuo ništa negativno ili neugodno.

Je li bio jedan trenutak u sezoni kad ste rekli "Odoh ja"?

- Poraz u gostima od Ballkanija. Jako me razočarao taj poraz zbog pristupa. Nismo pokazali ništa. Igrali smo bez pet standardnih igrača. Ali nakon te utakmice vidio sam da su igrači iza mene - zaključio je Jakirović.