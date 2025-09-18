Dalić će morati bez Stanišića u ključnoj utakmici za SP! Evo koliko će 'vatreni' izostati...

Hrvatski nogometni reprezentativac Josip Stanišić doživio je parcijalnu rupturu medijalnog ligamenta u desnom koljenu, zbog koje će na duže razdoblje morati biti izvan terena, priopćili su u četvrtak iz njemačkog prvaka Bayerna.

Pokretanje videa... 05:26 Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka | Video: HNS

Kako piše Bild, neće ga biti oko tri tjedna, što znači kako će propustiti listopadski ciklus kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo kada će Hrvatska igrati protiv Češke (9. listopada), izravnog konkurenta za prvo mjesto, i Gibraltara (12. listopada). Također, upitno je hoće li se uspjeti na vrijeme oporaviti za susrete protiv Farskih Otoka (14. studenog) i Crne Gore (17. studenog)

Stanišić se ozlijedio u srijedu, početkom drugog poluvremena dvoboja Lige prvaka, u kojem je Bayern na Allianz Areni s 3-1 svladao londonski Chelsea.

- Dijagnoza je potvrđena tijekom pregleda koju je provela liječnička jedinica Bayerna - stoji u kratkom priopćenju koje je objavio klub iz Münchena u kojem se ne navodi koliko bi mogao trajati oporavak 25-godišnjeg braniča.

Nema sumnje da će to biti značajan udarac za Bayernovog glavnog trenera Vicenta Kompanyja, ali i za hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, koji zasigurno neće moći računati na Stanišića u nadolazećim kvalifikacijskim utakmicama za Svjetsko prvenstvo 2026., protiv Češke u Pragu 9. listopada i protiv Gibraltara 12. listopada u Varaždinu.

Upitno je hoće li se Stanišić uspjeti oporaviti i za dva završna kvalifikacijska dvoboja, koji su na rasporedu u studenome, kad će Hrvatska biti domaćin Farskim Otocima (14.11.) u Rijeci i gostovati kod Crne Gore u Podgorici (17.11.).